Na nádvoří světelského zámku se sešli zástupci sklářských hutí takřka z celé republiky. „Největšími tahouny jsou ale světelské sklárny Crystalite Bohemia a Bomma,“ přibližuje majitelka zámku a spoluorganizátorka akce Helena Degerme.

Hned při vstupu návštěvníky zaujme stánek Bohdana Žáka ze společnosti ARDK-CZ ze Žďáru nad Sázavou. Lidé si u něj mohou koupit různé vázičky a skleněné dekorace. „Je to takový, řekl bych, pouťový sortiment. Na tyto akce si lidé nechodí kupovat příliš umělecká díla, která jsou cenově trochu jinde,“ popisuje.

Jen o pár metrů dál předvádí své umění sedmdesátiletý mistr kulič a rytec Václav Šrytr. Broušení skla se věnuje celý svůj profesní život a jak říká, zas tak těžké to není. „Nejtěžší je dostat nápad,“ prozrazuje.

Mistrovský kousek

Jeho šikovnost mohou návštěvníci obdivovat i na výstavě věnované brusičskému sympoziu skla, která je v prostorách zámku. Snad každý příchozí se zastavuje u velkého skleněného páva, který pochází právě z dílny Václava Šrytra. „To je takový můj mistrovský kousek. Váží přes metrák a hodiny, které jsem na něm strávil, raději ani nepočítám,“ usmívá se autor.

Skleněný pták v životní velikosti padl do oka i Kláře Davidové z Havlíčkova Brodu. „Je opravdu nádherný. Musím ocenit hlavně ten propracovaný ocas, ten se mi moc líbí,“ hodnotí návštěvnice.

Na přípravě expozice se podílela Leona Bušková ze Světlé. „Kromě výstavy jsme k sympoziu vydali i dvě publikace. Lidé v nich najdou spoustu fotografií a třeba se i něco zajímavého dozvědí,“ ukazuje usměvavá žena.

Kromě knih Leona Bušková příchozím nabízí i skleněné výrobky svých kamarádů z Nového Boru, kde také sama vystudovala sklářskou školu. „Sklo jsem ale na čas opustila a vrátila se k němu až teď po třiceti letech. Nejsem však výtvarník, nýbrž technolog, takže pomáhám spíše organizačně. Jsem ráda, že jsem se k této profesi mohla vrátit alespoň touto formou,“ svěřuje se.

Stánky se sklem pak doplňují prodejci nejrůznějších šperků, ozdob či pití. Ti své místo našli v zámeckém parku. Nutno dodat, že počasí všem přítomným prodejcům opravdu přeje. Svítí totiž sluníčko a panuje příjemné teplé počasí.

Slabá návštěvnost

Účast je však oproti loňsku o poznání nižší. „Čekala jsem, že to bude lepší, ale lidé jsou asi ještě opatrní kvůli pandemii. A nebo raději vyrazili do přírody, když je tak hezky. Za rok to snad bude lepší,“ doufá Helena Degerme.

To potvrzuje i Bohdan Žák. „Loni přišlo rozhodně více návštěvníků. Letos je to velmi slabé, řekl bych, že zájem klesl tak na čtvrtinu,“ přemítá sklář.

Akce se mu ale i tak líbí. „Paní majitelka má ke sklu skvělý vztah a je k nám velice vstřícná. Pro podporu sklářství v regionu dělá opravdu hodně,“ dodává Žák.