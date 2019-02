Jihlava – Začala chřipková epidemie. Ta má od konce uplynulého pátého kalendářního týdne celoplošný charakter a aktuálně zveřejněná data potvrdila, že se naplno už týká i Vysočiny.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Po nárůstu nemocnosti o dvacet procent je na Vysočině 1619 akutních respiračních onemocnění v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Hranice epidemie byla v kraji překročena o 19 případů.

Zákazy návštěv v lůžkových zařízeních na Vysočině

(stav ke 4. únoru)

• OKRES HB

Nemocnice Havlíčkův Brod od 2. 2. do odvolání

Domov pro seniory Na Bradle, Světlá nad Sázavou od 4. 2. do odvolání

Nemocnice Ledeč - Háj, Vysočinské nemocnice, s.r.o. od 4. 2. do odvolání

• OKRES JI

Senior Home Telč od 4. 2. do odvolání

Domov pro seniory Telč od 4. 2. do odvolání

• OKRES PE

Vysočinské nemocnice, s.r.o., LDN Humpolec od 28. 2. do odvolání

DD Proseč u Pošné od 29. 2. do odvolání

• OKRES TR

LDN Moravské Budějovice od 29. 1. do odvolání

Nemocnice Třebíč od 4. 2. do odvolání

Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice od 6. 2. do odvolání

• OKRES ZR

Nemocnice Nové Město n. Mor. (všechna JIP a ARO) od 2. 2. do odvolání

Zdroj: KHS Kraje Vysočina

V minulém týdnu přibylo pravých chřipek, závažných případů chřipkového onemocnění a vyskytl se první případ úmrtí na chřipku v současné chřipkové sezoně. „Závažný průběh onemocnění evidujeme v rámci celé Vysočiny u jedné ženy a šesti mužů. Jeden z těchto mužů, ročník 1940, na onemocnění chřipkou typu A zemřel. Případ byl hlášen ze Žďáru nad Sázavou,“ informovala ředitelka protiepidemického odboru na Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina Alena Dvořáková.



V rámci celé České republiky je aktuálně 1700 nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel, nemocnost v zemi v minulém týdnu vzrostla o devatenáct procent. „Ve třech krajích překročila nemocnost hranici 1900 nemocných. Liberecký kraj hlásil 1986 nemocných, Plzeňský kraj 1944 nemocných a Jihomoravský kraj 1918 nemocných,“ poznamenala Alena Dvořáková.



Kvůli chřipkám začaly v minulém týdnu vyhlašovat první zákazy návštěv krajské nemocnice i domovy důchodců. Už od úterý 29. ledna nesmí návštěvy do Domova důchodců Proseč u Pošné, od soboty 2. února zakázala návštěvy Nemocnice Havlíčkův Brod, v pondělí 4. února se přidala Nemocnice Třebíč. V pondělí 4. února ve 12 hodin platily zákazy návštěv v jedenácti zařízeních napříč celou Vysočinou.



Zákazů návštěv nebo chřipkových prázdnin ve školách bude zřejmě v nejbližších dnech a týdnech přibývat. „Epidemie bude trvat zhruba jeden měsíc,“ odhadovala Dvořáková.

Zatím se letošní chřipková epidemie projevuje podobně jako chřipková epidemie v roce 2018. Před rokem bylo v pátém kalendářním týdnu v České republice 1722 nemocných, na Vysočině 1534 nemocných. O týden později pak nemocnost v regionu vyskočila na 1851 případů akutních respiračních a chřipkových onemocnění.

Nemocnost na Vysočině v 5. kalendářním týdnu

4. TÝDEN / 5. TÝDEN /ZMĚNA

Okres HB 1159 / 1519 / +31%

Okres JI 1177 / 1352 / +15%

Okres PE 1440 / 1860 / +29%

Okres TR 1260 / 1536 / +22%

Okres ZR 1675 / 1886 / +13%

Kraj Vysočina 1345 / 1619 / +20%

Česká republika 1447 / 1700 / +19%

Zdroj: KHS

Rozdíl oproti loňsku je v tom, že letos v populaci kolují především chřipkové viry typu A, zatímco loni byly výrazněji zastoupeny viry typu B. „Letos se chřipkové viry B zatím objevují opravdu jen sporadicky,“ potvrdila Alena Dvořáková.



Před rokem nemocnost na Vysočině kulminovala v osmém kalendářním týdnu, kdy bylo v kraji 2199 nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Loni od 10. února do 19. března zemřelo na Vysočině na chřipku 11 lidí.