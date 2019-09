V krajském městě je situace s bruslením poměrně dobře vyřešená. „V naší malé hale funguje veřejné bruslení po celý rok, nyní už se potkáváme i s větším zájmem ze strany veřejnosti v porovnání například s letními měsíci. Odehrává se na výborně připravené ledové ploše, a jako bonus mohu říci, že nabízíme i celkem slušné množství bruslí na půjčení,“ řekl Pavel Mareček, který pracuje v klubu jako ledař.

Na zimním stadionu ve Světlé nad Sázavou začali 28. srpna. A jako první se na něm svezli světelští hokejisté. „Bruslení pro veřejnost se pak rozběhne od začátku školního roku. Zatím bychom chtěli, aby bylo alespoň jednou týdně a minimálně jednu hodinu, v průběhu září se pak zřejmě hodiny budou navyšovat,“ řekl Jan Krajíček za Centrum Pěšinky.

Krom veřejného bruslení pořádá místní klub Hokejovou školičku. „To je krom jiného jediná část programu, kde návštěvníci dostanou půjčené vybavení. V rámci veřejného bruslení ho totiž nezapůjčujeme,“ odhalil Krajíček. Případní návštěvníci se více informací mohou dovědět na webových stránkách www.pesinky.cz.

Naproti tomu ve Velké Bíteši s bruslením pro veřejnost začnou nejspíše až 11. září. „Sbírám teprve informace o tréninkových dávkách hokejistů, podle toho se bude uzpůsobovat i následující dění. Zatím tedy nevím příliš mnoho konkrétních informací. Pro veřejnost bohužel nejsme schopni poskytnout k půjčení žádné vybavení,“ sdělil Jan Konečný, místopředseda bítešského hokejového klubu.

V Humpolci se první bruslaři mohou svést na ledě již od 26.srpna, bruslení tam probíhá vždy minimálně dvakrát až čtyřikrát týdně. „Můžu říci, že stav ledové plochy je naprosto vyhovující. Na lidi by tak neměly čekat žádné komplikace. Co se půjčení vybavení týká, a případně i nějakých dalších služeb, mělo by probíhat taktéž bez problémů,“ přidal Jiří Hynek, vedoucí humpoleckého sportovního areálu.

Naproti tomu ledová plocha stadionu Horácké Slavie Třebíč je připravena již od 1.srpna, s veřejným bruslením začnou díky dobrým zkušenostem až v září. Obvyklá praxe zde bývá taková, že krom veřejného bruslení, které bývá odpoledne, nebo navečer, se zde snaží, aby měla nějaký čas na ledě třeba i místní škola. Samozřejmostí je i půjčovna vybavení s cenami, které se pohybují zhruba okolo padesáti korun.