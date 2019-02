Vysočina – Na Vysočině nechybějí jen zdravotní sestry, zubaři, kvalifikovaní dělníci, řidiči autobusů a řemeslníci. Chybějí i úředníci. Přesněji úředníci odborně kvalifikovaní. V současné době je na Vysočině pro takové úředníky několik desítek volných míst.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Hned šest volných pracovních pozic nabízí magistrát města Jihlavy. Chybí odborný referent který by projednával přestupky v provozu na pozemních komunikacích. Magistrát hledá také právníka a pověřence pro ochranu osobních údajů. Magistrát potřebuje odborného referenta pro agenturu Czech Point.odborníka na cestovní ruch, ekonomii a účetnictví. Podle tajemníka Evžena Zámka posilu na právní oddělení hledá magistrát už skoro rok.

Další pracovní síly hledá krajský úřad, postrádají je hygienici i katastrální úřad. Podle personalistů příslušných úřadů je problém získat kvalifikované úředníky v technických a právních oborech. Hned pět volných pracovních pozic nabízí město Třebíč. Město hledá referenta pro živnostenský úřad, pro odbor výstavby, školství a i kulturu. Jak si posteskla mluvčí radnice Irini Martakidisové, konkrétně na odboru výstavby, kde dva úředníci odejdou do důchodu, hledá město náhradu už druhý rok.

Na odboru výstavby ale nemůže pracovat každý. „Bohužel, stavební zákon má nastaveny velmi tvrdé kvalifikační předpoklady pro tuto pozici,“ konstatovala Martakidisová. Navíc lidé s kvalifikací v technických oborech a ve stavebnictví dostávají nabídky ze soukromého sektoru na takové platové úrovni, kterým úřad nemůže konkurovat. Odborného referenta na odbor občansko–správní a obecní živnostenský úřad hledá také Žďár nad Sázavou. Městu rovněž chybí referent stavebního odboru. I tady jsou požadavky striktní.

„Předpokladem je vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví ,“ informuje budoucí uchazeče tajemník Jan Havlík. Město Havlíčkův Brod hledá dva referenty pro odbor sociálních věcí a školství. Potíže mají i menší města. „Poté, co odešel vedoucí skládky komunálního odpadu v Ronově, byl problém za něj najít náhradu. Navíc časem začnou někteří úředníci odcházet do důchodu a budeme hledat náhradu i za ně. Není to jen tak. Podmínky dle zákona jsou velmi striktní,“ konstatoval starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Jedná se o plošný problém. Podle mluvčí generálního ředitelství úřadu práce přibylo úřednicím papírování kvůli nedávným legislativním změnám v agendě státní sociální podpory. "V praxi to znamená, že stoupl počet žádostí o dávky státní sociální podpory a také počet klientů," sdělila Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce. Navíc kvůli aktuální situaci na trhu práce a také tlaku na snižování stavu úředníků chybějí lidi. Tak se stává, že na některých úřadech práce v Česku čekají lidé na vyřízení svých dávek celé hodiny.

Potíže má i krajský úřad. Podle ředitele úřadu Zdeňka Kadlece řeší úřad vyšší fluktuaci a častější zaškolování nových sil. Chybí odborníci na IT technologie, odborníci na investiční výstavbu a stavební právo. Vysočina má podle Kadlece aspoň tu výhodu, na rozdíl od Středočeského kraje že zde není konkurence nabízející vysoké příjmy, jako je Praha. Lidem, kteří na úřadech nyní nejvíce chybějí - například mladším právníkům či počítačovým specialistům, nemůže státní správa na rozdíl od soukromého sektoru nabídnout příliš lukrativní plat.