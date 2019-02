Vysočina – Krajští zastupitelé na úterním zasedání po dlouhé diskuzi poměrně jednoznačně schválili modernizaci kolejových vozidel. Dojde k ní za necelých pět let.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Kraj Vysočina bude totiž letos uzavírat s Českými drahami dlouhodobou smlouvu a bylo nutné se rozhodnout, jestli bude chtít v roce 2023 modernizovat vozový park nebo nikoliv. „Není možné se třeba za dva roky rozhodnout, že budeme chtít obnovovat čtrnáct vozidel,“ připomněl Pavel Bartoš z odboru dopravy na hejtmanství.



„Se stávající technikou bychom my ani náš dopravce nebyli schopni provozovat dopravu kvalitním způsobem v celém horizontu, na který chceme smlouvu podepsat. Modernizaci vozového parku potřebujeme,“ uvedl Jan Hyliš (ČSSD) a dodal, že závazná nabídka Českých drah (ČD), ač byla jediná podaná, je dle hejtmanství dobrá.



Konkrétně se jedná o pořízení šesti elektrických jednotek a devíti motorových. K modernizaci se skepticky stavěl lidovecký zastupitel Jaromír Kalina, jako jediný nakonec hlasoval proti. Nelíbila se mu finanční stránka věci a připomněl, že pro moderní vlaky nejsou v kraji tratě. Nevěří, že by se v dohledné době vybudovaly koridory, o vysokorychlostní trati ani nemluvě.

„Vozidla, která nechtěl Zlínský kraj, bude chtít Kraj Vysočina,“ usoudil závěrem Kalina. Bartoš reagoval slovy, že v materiálech pro zastupitele je podrobný popis vozidel. „Vozidlo disponuje nějakou výbavou a dynamikou. Není možné, aby nám ČD dodaly vozidla, u kterých dopředu nevíme, o která se jedná,“ vysvětlil.



Zatímco u varianty bez obnovy vozidel by vyšel hejtmanství jeden vlakokilometr na 128 korun, v případě modernizace od sezony 2023/2014 by to bylo necelých sto pětačtyřicet korun. „Na OP doprava nedosáhneme, žádné peníze nebudou. Evropská rozvojová banka nám půjčku nedá,“ zdůraznil hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) finanční stránku, přesto ale preferoval schválit modernizaci.



Variantu obnovy kolejových vozidel s nasazením od sezony 2023/24, kterou doporučovali krajští radní, nakonec schválilo 35 ze 40 přítomných zastupitelů. „Spadl mi kámen ze srdce a přibyly kameny na srdcích paní Strnadové a pánům Bartošovi a Hylišovi,“ připomněl hejtman, že pro jeho kolegy z odboru dopravy tím práce nekončí.