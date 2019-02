Vysočina - Stovky dětí, které chodí na školu v Polné na Jihlavsku a Měříně na Žďársku, se musejí dostavit do nemocnic na testy kvůli tuberkulóze. Na dvou základních školách v těchto městech totiž vyučoval angličtinu lektor z Afriky, který je hospitalizovaný v jihlavské nemocnici s otevřenou tuberkulózou. Žáci i učitelé musejí podstoupit kožní vyšetření, případně také rentgen plic.

Běžná plicní tuberkulóza se léčí zhruba půl roku. Na multirezistentní formu však téměř žádné léky nefungují. | Foto: ČTK

„Ano, takového člověka tady máme, je zde hospitalizovaný druhý měsíc," potvrdila informaci mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová s tím, že to není zas tak nic ojedinělého. „V kraji je ročně asi třicet lidí, kteří musejí dva měsíce zůstat v nemocnici na lůžku kvůli tuberkulóze," dodala Zachrlová.

Uzavřený prostor

Léčba Afričana probíhá bez komplikací. Na vyšetření se ale musí dostavit přes dvě stovky lidí, především dětí. „Všichni, co přišli s učitelem do kontaktu v nějakém uzavřeném prostoru, musejí projít vyšetřením, jestli náhodou také neonemocněli. Týká se to žáků, které učil, a také pár dalších kantorů," řekl ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví hygienické stanice v Jihlavě Jiří Kos s tím, že testy se budou provádět v jihlavské a také novoměstské nemocnici.

„Lidé, kteří testy podstoupí, nejsou hospitalizovaní, jedná se o kožní testy, případně se dělá rentgen plic," přiblížil Kos. Podle něj je pravděpodobnost nákazy minimální. Testy by měly začít během příštího týdne.

Tuberkulóza, též TBC, je infekční onemocnění způsobené bakteriemi. Šíří se vzduchem, když osoba s aktivní formou tuberkulózy kašle, kýchá nebo jiným způsobem rozšiřuje své sliny vzduchem. Mezi běžné symptomy patří chronický krvavý kašel, horečka, noční pocení a ztráta tělesné hmotnosti.

Náročná léčba

Infekce dalších orgánů způsobuje velkou škálu symptomů. Léčba je náročná a vyžaduje dlouhodobé užívání různých antibiotik.

Učitel angličtiny přiletěl do České republiky zhruba před rokem. „Než přišel na Vysočinu, byl už rok v Čechách, takže někde mu museli dělat lékařské vyšetření, ale zřejmě se ještě nemoc nedala diagnostikovat, nebo došlo k zanedbání testů," uzavřel Jiří Kos.