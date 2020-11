Na nákupy i výlety za hranice pravidelně jezdívá s rodinou například i Eva Pfefferová z Mikulova. „Běžně jsme za hranicemi velice často, nyní však nejspíš vynecháme. Podmínkou, abychom mohli vyrazit do Rakouska, je totiž negativní test na koronavirus. A ten absolvovat nechci,“ uvedla žena.

Jedním z jejích oblíbených míst je například zřícenina hradu Falkenstein, která se nachází kousek od státní hranice Mikulov-Drasenhofen. „I když bývá denně otevřeno jen do října, procházka k ruině a po celém Falkensteinu je nádherná. Jde o milou klidnou vesničku obklopenou ze všech stran vinohrady a nádhernou přírodou,“ doporučila žena.

Na Slovensko zase pravidelně vyrážejí za dcerou manželé Kostkovi z Lanžhota. „Čas od času na nákupy a za kulturou. Nyní bych ale spíš doporučila lidem, co se tam chtějí vydat, navštívit venkovní památky. My máme velice rádi nedaleko Senice zříceninu hradu Korlátko. Je přímo v lese, i kdyby se dovnitř nedalo dostat, podívat se k němu jen tak lidé mohou. Navíc je to moc pěkná procházka,“ poradila Jitka Kostková.

Červené Dolní Rakousko

Situace v Dolním Rakousku, které přímo sousedí s Českou republikou, se za posledních čtrnáct dní ze žluté barvy na semaforu posunula přes oranžovou až k červené. Platí tedy vůbec nejpřísnější opatření. Nejinak je tomu i v lázeňském městě Laa an der Thaya. „V Laa a okolí jsou všechna muzea uzavřena. Do 30. listopadu jsou zavřeny i všechny restaurace, hostince a bary. Okýnka fungují, ale jídlo si lidé musejí objednat vesměs telefonicky a den předem. Zavřená jsou i všechna ubytovací zařízení a místní termální lázně. Počítáme s tím, že rakouská vláda v pondělí 16. listopadu vydá další přísnější opatření,“ přiblížila Iva Findeis z turistického centra TourismusInnovationsverein Land um Laa.

Přestože jsou v Dolním Rakousku například otevřené obchody, od 12. listopadu musejí nově zamknout všechny shodně nejpozději v sedm hodin večer.

Přísná opatření platí i na Slovensku. Oproti České republice jsou otevřené obchody, takže lidé, kteří budou mít negativní test na koronavirus, mohou vyrazit třeba i za nákupy. Otevřená jsou i nákupní centra. Restaurace jsou sice zavřené, ale lidé se najedí. Fungují totiž okýnka i rozvozy.

Zavřená jsou však všechna sportoviště i kulturní instituce, divadla či kina.