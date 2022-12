Viry v ofenzivě. Nemocnice Jihlava zakázala návštěvy

Silvestry jsou v poslední době poměrně teplé, ale ten nejteplejší zažil Milan Dočekal z Havlíčkově Brodu v roce 1978. „Tenkrát bylo tak teplo, že jsme chodili ven jen v tričku. Ale přes noc teplota klesla o dvacet stupňů. Lidi ze silvestrovského bálu se v tenkých šatech klouzali na ledu,“ vzpomínal důchodce.

Na přelomu roku se často otepluje. Vysoké silvestrovské teploty nad 10° Celsia se objevily i v poslední den roku 2017, kdy se na jihu Moravy teploty vyšplhaly až na 14° Celsia, v Čechách pak na zhruba 13° Celsia. Předtím byl velmi teplý Silvestr také v roce 2006, ale to byla maxima o něco nižší. Letos by mohl padnout i rekord z loňského roku. Tehdejší Silvestr roku 2021 označili meteorologové za nejteplejší v horizontu desítek let. Tehdy teploty překročily někde i šestnáct stupňů nad nulou.