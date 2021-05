První písemná zmínka o obci pochází z roku 1549. V obci, která leží poblíž Kamenice nad Lipou, žije zhruba stovka obyvatel. Největší zajímavostí je tamní Magická zahrada, která v tomto období krásně kvete. Barevné rostliny a stromy ale nejsou to jediné, co mohou návštěvníci v zahradě obdivovat.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkK vidění tam jsou především díla vytvořená během tří Mezinárodních sochařských sympozií konaných v obci v letech 2014 až 2016. Účastníky sympozia pozvali z celého světa umělkyně z Vysočiny Alena Matějka a její manžel Larse Widenfalka. Sochaři vytvořili ve Lhotě-Vlasenici unikátní díla inspirovaná především krásou okolní přírody a krajiny.

Příchozí najdou v zahradě, která je volně otevřená veřejnosti, sochy nazvané například Schránka, Pomník odpočinku, Pampeliška, Uzel, Štěrbina, Den a noc či Pět tónů z Panských Dubenek. Některé sochy jsou také rozmístěné přímo po obci.

Na sochy jako je Klas, Optická iluze, Spící muž, Naslouchání či Pomník obětem všech totalit 20. století mohou lidé narazit na různých místech obce.

Jednou z dominant Lhoty-Vlasenice je také kaple či budova bývalé školy, kterou aktuálně renovují. „Udělali jsme půdní vestavbu a vybudovali tam dva byty do osmdesáti metrů čtverečních,“ řekl starosta Lhoty-Vlasenice Martin Lang.

Ve Vlasenici je návštěvníkům k dispozici hřiště na plážový volejbal, posilovna, discgolfové hřiště, naučná stezka a v zimě běžecké stopy. Ve Lhotě mohou zájemci využít koupaliště, tenisové hřiště nebo bowlingovou dráhu.

Tip na výlet

Hračkobraní, festival hraček z přírodního materiálu na zámku v Kamenici nad Lipou.Zdroj: Deník/Jaroslav LoskotKamenice nad Lipou

Nedaleko Lhoty-Vlasenic se nachází Kamenice nad Lipou, která výletníky mile překvapí. Z pěkně upraveného historického náměstí je to kousek na zámek. V kamenickém zámku si prohlédnou hlavně ti menší návštěvníci historické hračky ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, ale i hračky od současných výtvarníků. Nebo se mohou lidé seznámit s historií města v Muzeu pro všechny smysly. Každoročně tu pořádají Hračkobraní. Milovníci procházek se mohou vydat do zámecké zahrady, prohlédnou si stařičkou lípu a mohou pokračovat po naučné stezce proti proudu říčky Kamenice až k Pecovskému rybníku. Odtud dál až do arboreta Johanka anebo vláčkem po úzkorozchodné železnici, vedoucí z Jindřichova Hradce do Obrataně.

Lom AntonkaZdroj: Deník/Denisa KrejčíLom Antonka u Kamenice nad Lipou

Nedaleko obce Lhoty-Vlasenice najdou milovníci koupání v přírodě zatopený lom. Lom Antonka, jinak také Zámečníkův lom nabízí krásné koupání, i když voda je zde studenější. Vznikl původně jako místo k těžbě kamene. Při těžbě v lomu ale narazili dělníci na pramen, který nakonec lom zaplavil. Kolem lomu se ale v nedaleké obci Antonka traduje i několik jiných historek, od zatopených strojů až po vodní příšery, které tu žijí.