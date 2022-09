Podle něj se takto každý den spotřebuje asi dva tisíce tun asfaltu. Úsek je přitom dlouhý více než pět a půl kilometru. „Znamená to tedy, že budeme potřebovat celkem jedenáct tisíc tun asfaltového betonu. Pokud nedojde k rozmarům počasí, bude nová vrstva položena v průběhu pěti dnů. Celý úsek by tedy měl hotový v pátek 2. září,“ doplnil Buček s tím, že příští týden budou stroje asfalt pokládat na přilehlých mimoúrovňových křižovatkách. Do finální vrstvy se cestáři chtějí pustit na konci září.