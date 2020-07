Až do odvolání je zákaz návštěv na infekčním oddělení třebíčské nemocnice. Zdravotníci tam od středečního rána 1. července pečují o pacienta s nákazou Covid-19. Podle vyjádření mluvčího Jaderné elektrárny Dukovany Jiřího Bezděka se s velkou pravděpodobností jedná o jejich zaměstnance.

Nemocnice Třebíč. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Jihlavský hygienik Jiří Kos uvedl, že hospitalizovaný je mladší muž. „Má podle mých informací mírné příznaky, je nutné ten případ nákazy dovyšetřit. Pokud vše půjde dobře, mohl by mít pacient mírný průběh nemoci i nadále, opatření na infekčním by pak brzy skončila, ale nechci něco předpovídat a fušovat do práce lékařů,“ řekl Kos.