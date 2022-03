Je to místo, kde člověka uhrane ptačí zpět a noční obloha je plná hvězd. Tajemný lom ukrytý v lese s průzračně čistou vodou. Na něm se vznáší zvláštní plavidlo. Malý dřevěný domek. Originální plovoucí sauna, kterou v lomu nedaleko Lipnice nad Sázavou provozují manželé Michal a Marie Čepkovi.

Brodská nemocnice se brání: nechce platit milionové odškodné za úmrtí po operaci

Oba milují cestování a neobyčejné zážitky. „Léta provozuji úspěšnou cestovní kancelář. Když začal před dvěma lety covid, jen jsme rušili zájezdy. A protože jsem se začal nudit, přemýšlel jsem, čím se zabavit. A pak jsme našli tenhle nádherný lom na prodej i s chatou. V nabídce byl neuvěřitelných pět let. Nikdo o něj neměl zájem,“ vysvětluje Michal Čepek, kterak cestovatel z Hradce Králové zakotvil v lipnickém lomu.

Plovoucí sauna



- svými rozměry podléhá evidenci v rejstříku na Státní plavební správě



- Státní plavební správa musí nejdříve schválit projekt



- pokud je vše v pořádku, vydá řádné osvědčení plovoucího plavidla



- má evidenční číslo a svůj domovský přístav



- nosnost plavidla jsou skoro dvě tuny



- povolený počet cestujících je dvanáct

Několikrát se s manželkou na Lipnici vraceli. Pak si řekli, že lom možná čeká právě na ně. „Nakonec jsem tedy vyměnil počítač za motorovou pilu, lopatu a krumpáč. Naučil se spoustu nových věcí, o kterých jsem doposud neměl vůbec tušení. A začali jsme spřádat sny, které jsme postupně měnili ve skutečnost,“ vzpomíná světoběžník Michal.

Saunu projektovali a přímo na místě vytvořili šikovní architekti z pražského ateliéru HRA, kteří se na takové projekty specializují. „K lomu neexistuje přístup pro techniku. Všechno jsme museli odnést ručně úzkou soutěskou, kterou se kdysi odvážel vytěžený kámen,“ vypráví cestovatel a saunér v jednom. Přitom ukazuje na místo, kudy se materiál do lomu dopravoval.

Plovák sauny se skládal z několika dílů, které se velikostí musely přizpůsobit úzkému průchodu a spojit dohromady až na vodě. Nakonec z toho vyrostla netradiční stavba, vznášející se na hladině temné průzračné vody, připoutaná ke skalní stěně. Barva modřínového dřeva se spojila s barvou zvětralé žuly a sauna tak tvoří s okolím přirozený celek.

Svoje příznivce si našla brzy a v lomu je pořád plno. Na vlastní kůži si návštěvu vyzkoušel třeba Zbyněk Stejskal z Havlíčkova Brodu. „Byli jsme tam s rodinou aspoň třikrát. Je to úžasné místo. Obdivuji ten originální nápad. Byli jsme moc spokojeni,“ vzpomíná jeden z prvních návštěvníků. Projekt plovoucí sauny podporuje i turistický ruch v nedaleké Lipnici. To potvrzuje lipnický místostarosta Marek Hanzlík. „Jsme rádi, že někdo dokázal takovým originálním způsobem využít přírodu kolem Lipnice a město tím zviditelnit, aniž by přírodě ublížil,“ zdůrazňuje.

Originální projekt dostal jméno Hidden Retreat (hidden, anglicky skrytý, retreat – odpočinek, útočiště). Pro manžele Čepkovy a jejich hosty je zpestřením života, únikem z kanceláře ven na vzduch, do přírody. Michal Čepek popisuje lom jako místo, kde člověka uhrane ptačí zpěv a noční obloha plná hvězd. Chybí tu světelný smog, a tak je možné v noci pozorovat hvězdy přímo nad hlavou.

Hidden Retreat je areál soukromého lomu s plovoucí saunou, který je možné si pronajmout. Během zimního provozu lze využít saunu a nebo takzvaný horký sud. Od jara přechází sauna na ubytovací provoz.

Historie lipnického lomu



Vznikl ve dvacátých letech a měla ho pronajatá firma F. Charamza a syn. Podle soupisu lomů okresu Německý Brod se už tehdy v lomu používala vyspělá technika. Roční produkce byla neuvěřitelných skoro devadesát vagonů schodů a kostek. V šedesátých letech byl už lom zatopen a netěžilo se v něm, ale stále fungovaly dílny, vozil se sem kámen z nedalekého lomu Pětka. V osmdesátých letech byl však i tento provoz ukončen a bývalý Kamenoprůmysl rozprodal objekty v osmdesátých letech zaměstnancům na rekreační účely.



Zdroj: Manželé Čepkovi