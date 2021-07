Paní Alice je jednou z těch obyvatel Nové Vsi u Chotěboře, které postihla v noci z neděle na pondělí 12. července velká voda z nedalekého rybníka Zámecký. Rybník se vylil z břehů. Naštěstí se hráz neprotrhla a vydržela. Dvacet obyvatel z postižených domů hasiči evakuovali do místní hasičárny.

Možnou noční katastrofu kolem plotů stále připomíná páchnoucí bahno a mokrá tráva. Bahno je na zahradách a dvorcích. „Hasiči nás evakuovali kolem desáté večer. Přišli s tím, že voda v rybníce rychle stoupá a dokonce by mohla prasknout hráz, proto bychom měli odejít. V takové situaci vás napadne ledacos. To už by šlo o život. Naštěstí se nic takového nestalo. Zalilo nám to jen zahradu a sklep.

Škody jsem ještě nepočítal. Co půjde, opravím sám,“ říká s odevzdaným výrazem další z postižených, Petr Honsárek. Na dvorku vrší hromadu promáčených krabic.

Těžké chvíle zažila kadeřnice Alice Vacková i její soused Jan Friml. Ten vypadá ustaraně i teď, když vypráví, jak v neděli večer přišli hasiči jeho rodinu upozornit, co se nad nimi u rybníka děje. „Byly to pro nás těžké okamžiky. Nikdo nevěděl, co se může stát. Hasiči ale byli úžasní, pomáhali nám. I naše paní starostka byla skvělá. Hned ráno přišla, ptala se, co potřebujeme. Všichni udělali maximu,“ zdůrazňuje pan Jan.

Tereza Petrů s manželem měli štěstí. Nebydlí hned pod hrází, ale až za silnicí za rybníkem. „Nateklo nám jen do chodby, na záchod a do sklepa. Vody jsme měli po kolena, ale horší to naštěstí nebylo. Neumím si představit, co by se dělo, kdyby se hráz protrhla,“ oddechne si paní Tereza.

Přišla velká vlna

Obhlédnout škody po velké vodě přichází na hráz Jaroslav Beneš, hospodář místních rybářů, kteří mají rybník v nájmu. Popisuje, co se tu vlastně v noci z neděle na pondělí stalo. „Kolem osmé v neděli večer začalo hustě pršet. Pak přišla velká vlna a rybník se vylil z hráze.

Problém nadělal potok, co teče do rybníka. Přinesl s sebou hromady trávy a další nepořádek. Ten se uchytil na roštech. Ucpal je, voda nemohla z rybníka odtékat a vylila se z hráze ven. Celou noc jsme kolem toho lítali a čistili rošty,“ vysvětluje rybář, zatím co ustaraně obchází hráz.

Po celý týden hlásí meteorologové horka a další deště. Rybáři z Nové Vsi jsou ale na takovou situaci připravení. Jak zdůrazňuje Beneš, rošty okamžitě odstraní, aby k další záplavě nedošlo. Co ale dělá rybářům starosti, jsou díry v hrázi nad rodinnými domky. „To musíme rychle opravit po domluvě s obcí,“ dodává Beneš.

Na Vysočině v neděli a v noci na pondělí hustě pršelo. Místy napadlo až 40 mm srážek. Na Havlíčkobrodsku měli hasiči v souvislosti s deštěm od neděle večer přes 20 výjezdů. V Dolní Krupé uvolňovali odtok potoka, v Olešnici kontrolovali okolí rozvodněného potoka.

Odčerpávat vodu museli v obci Lučice, Jakubovice nebo Nový Dvůr. Vydatné deště zasáhly Vysočinu i minulý týden, v pátek bylo kvůli rozvodněným řekám a potokům evakuováno několik táborů. „Do náhradního ubytování v Přibyslavi jsme převezli 16 dětí a sedm dospělých,“ sdělila mluvčí hasičů Petra Musilová.