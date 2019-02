Jihlava – V sobotu krátce po desáté hodině už byla horní část Masarykova náměstí téměř zaplněná. Nejen rodiče a babičky čekali na své ratolesti, až se vynoří z jihlavského podzemí přímo u morového sloupu. Ale i celá řada dalších přihlížejících si i přes vysoké teploty našla chvilku, aby se podívala na letošní havířský průvod Jihlavou.

„Půjdeme raději přímo k podiu, pak se můžeme zařadit za průvod, nebo si najít vhodné místo, odkud toho našeho havířka nejlépe vyfotím,“ dohadovali se rodiče dítěte v průvodu před jeho začátkem. „Je to paráda vidět své dítě při takové příležitosti. Jsem na něj pyšná,“ komentovala maminka Jitka účast svého syna měšťana, který by si prý do budoucna přál nést stříbrný poklad.



Do průvodu se zapojilo celkem 180 postaviček od perkmistra přes havíře denních a nočních směn, stříbronoše, měšťany, trucbáby až k posledním havířkům. Zájemci se mohli hlásit na e-mail hlavního organizátora Milana Koláře do poslední chvíle, ještě pár kostýmů totiž zbylo volných. Průvod prošel Jihlavou celkem dvakrát, poprvé už v pátek v 18 hodin, podruhé právě v sobotu v 10 hodin dopoledne.



Podle Koláře nejde jenom o krásnou podívanou na havířský průvod a překrásné kostýmy jednotlivých postav. „Je to svátek všech občanů města a velký den pro děti, které tím, že představují některou z historických postav, získávají ke svému městu neobyčejný vztah,“ dodal Kolář.



Za dva roky bude městský průvod mnohem početnější. Zavítá sem totiž opět po deseti letech setkání hornických měst. To se před týdnem konalo v Chomutově a právě v roce 2019 tuto tradici opět bude pořádat Jihlava.



První průvod havířů se datuje k roku 1799, byl uspořádán u příležitosti domnělého 1000. výročí založení města. Zasloužil se o něj Johann Heinrich Marzy, který pracoval na magistrátu v archivu a zajímal se o historii. Přišel s nápadem připomenout slávu stříbrné Jihlavy. Za zakladatele je ovšem považován Johann Haupt, největší postava jihlavského havířského průvodu. V roce 1890 šlo ulicemi Jihlavy asi 40 chlapců oblečených do kostýmů představujících celkem 21 hornických profesí.