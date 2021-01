Poruchy, zprávám není rozumět. To je například podle Jany Musilové, která zavolala Deníku a ždírecký rozhlas nazvala kuriozitou, důvod, proč rozhlas zrušit. „Rozhlas dělá hluk. Je moderní doba, máme mobily,“ poznamenala.

Kde mají rozhlas:



Ždírec nad Doubravou, Přibyslav, Vyskytná u Jihlavy, Ždírec u Polné (mají i SMS), Brtnice (i SMS)

Mobilní rozhlas, SMS zprávy: Větrný Jeníkov, Havlíčkův Brod, Lučice, Havlíčkova Borová

Otázka zrušení rozhlasu se objevila i v diskusi na městském webu. „Informace jsou na vývěskách, máme internet a Facebook. Pro starší SMS zprávy. Pokud někdo nebydlí hned u rozhlasu jako my a užíváme si to,“ napsala radním jedna z obyvatelek, která se podepsala jako Petra.

Místostarosta František Němec chce rozhlas zachovat. „ Je důležitý pro případné krizové situace,“ zdůraznil místostarosta a nespokojeným doporučil, když rozhlas nefunguje, ať to oznámí radnici. Do jaké míry by zrušení městského rozhlasu například podle hasičů ohrozilo bezpečnost, je otázka. „K tomu nejsem oprávněn se vyjadřovat,“ odpověděl na dotaz Deníku velitel hasičského sboru ve Ždírci Roman Pátek.

Drahý provoz

Zrušit městský rozhlas chtěl už bývalý starosta Jan Martinec. Důvod je drahý provoz a stáří.

„Chtěli jsme rozhlas nahradit SMS zprávami. To se dařilo. V roce 2017 operátor drasticky zvýšil platbu. Měsíční náklady se vyšplhaly na desítky tisíc,“ vysvětlil Martinec. Radnice se rozhodla využít Mobilní rozhlas, ale ve Ždírci nebyl zájem. Podle Martince je městský rozhlas opravdu zajímavost. „Při návštěvě radních z rakouského Michelhausenu u nich vyvolalo hlášení rozhlasu údiv. V Rakousku a Německu nic takového jako je obecní rozhlas neznají,“ poznamenal Martinec.