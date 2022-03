Druhá expozice se jmenuje Příběh města a zámku. Zde návštěvníky čeká komentovaná prohlídka. Seznámí se s vývojem města, jeho osobnostmi nebo třeba posledními obyvateli zámku, v němž muzeum nyní sídlí. „Byli to manželé Salmovi. Podle starých fotografií jsme se pokusili zrekonstruovat interiéry tak, jak vypadaly za jejich života,“ vysvětluje Beránek.

K těmto dvěma expozicím se po následujících pět let bude konat sezonní výstava. Jejich přípravu má na starosti Jana Jelínková. „Letos je to výstava Křížem krážem depozitářem. Příští rok to bude Geolog vypravuje, poté Příroda léčí a v roce 2025 Roztáhni křídla a leť,“ vypočítává Jelínková.

Rok 2026 bude patřit výstavě nazvané Abecedárium přírody. „Bude to průřez sbírkami od A až po Z. Inspirovala jsem se Vítězslavem Nezvalem, kdy stejným způsobem uspořádal básně. Chtěla bych udělat třeba A jako Astra či B jako brouk,“ objasňuje muzejnice.

V té chvíli se zarazí vedle ní sedící ředitel muzea Jaroslav Martínek. „To se ale budete hodně dohadovat. Co když některý z kolegů třeba bude chtít A jako ametyst?“ ptá se.

Jana Jelínková na něj lišácky mrkne. „Ne, nebudeme se dohadovat, protože kurátorem výstavy budu já,“ rozesměje všechny přítomné.

Jaroslav Martínek neskrývá svou spokojenost, že se veškeré práce podařily dotáhnout do konce. „Vlastně letos slavíme jubileum a tohle je pro nás takový velký dárek. Muzejní aktivity v Moravských Budějovicích začaly v roce 1912. Začal s nimi František Jech, to byl kantor na gymnáziu. A po deseti letech došla jeho činorodost k založení muzea. Takže máme stoleté výročí. Vypadá to jako bychom to plánovali. Ale není tomu tak, prostě se to tak sešlo,“ usmívá se ředitel.

Muzeum Moravské Budějovic



Rekonstrukce stála 19 milionů korun.



Připravovat se začala od roku 2016, zavřeno bylo od roku 2018.



Otevřeno od dubna do října každý den kromě pondělí, v zimě zavřeno.



Veřejnosti se po rekonstrukci poprvé otevře 2. a 3. dubna, kdy bude vstup zdarma.