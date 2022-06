Vnímáte, že koalice je trochu v rozporu s opozicí, co se využití Modety týká?

Trochu ano. Názorová různost je i v rámci koalice, ale to mi nepřísluší hodnotit a je to asi i normální.

Sledujete diskuze na sociálních sítích týkající se budoucnosti Modety?

Já se přiznám, že facebook ani nemám, jen ke mně doléhají nějaké zprávy. Zoologická zahrada má návštěvnost, takže bych předpokládal, že veřejnost má zoo ráda. Vidím to ze svojí sociální bubliny, ale kdybych nebyl takto zaměřený a nechtěl pro zoologickou zahradu co nejvíc, asi by bylo špatně, že tu sedím. Vnímám, že je to složitá situace, věc priorit a kompromisů a klidně k tomu něco řeknu. Ale nemůžu tvrdit, že můj názor je ten jediný správný.

Takže do jisté míry chápete, že zoo má potenciál přilákat lidi do Jihlavy a radnice ho chce využít?

Jde o to, jaký ten potenciál je, nebo není. V řadě zemí fungují zoologické zahrady jako komerční zařízení, navíc se stále rozšiřují a jsou populární. Tam se ale bavíme o jiné výši vstupného a jiných aktivitách. Nicméně to rozšiřování je tam pořád v rovině zoologické zahrady a funguje to i ekonomicky. U nás je zoo co do výše vstupného lidová zábava. Klade se důraz na vzdělávací a ochranářskou úlohu zoologických zahrad. To si myslím, že není špatně nastavené.

Dostat do Modety zvířata by nepochybně stálo velké peníze. Na kolik by třeba vyšlo pořídit nosorožce?

To jsou čísla, která taháte z klobouku. Pokud bych řekl, že budou nosorožci v krčku, který by se mi na ně i líbil, a budou to indičtí nosorožci, tak tam by úprav zase tolik potřeba nebylo. Jednalo by se o venkovní výběh. Potřebují vnitřní bazén a nevím, jak by se tam napojovala kanalizace, protože detailně nevím, kudy vede. Jsou to desítky nebo stovky tisíc za každý krok, ale pak to naskáče. Těch úprav na jedno takové velké zvíře, kterých nemůžeme mít moc, by nebylo potřeba až tolik. Pak se bavíme o menších zvířatech, která z pohledu investic nebývají až tak náročná. Spíše záleží, jde-li se luxusní, nebo ekonomickou cestou, nebo se zvolí něco mezi tím.

