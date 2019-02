Překvapením bylo, když se před Vánoci objevila v Pelhřimově, aby si zkusila být pomocníkem kněze. Video z její návštěvy už na Facebooku Pelhřimovského deníku zhlédlo rekordních 1500 lidí.

Svoji práci Prachařové představil místní farář Vojtěch Vágai, se kterým se moderátorka zná. „My si můžeme dát dokonce i pusu, protože pan farář mě oddával s mým manželem," pochlubila se modelka, která si s knězem tyká.

Farář, který se mimo jiné věnuje duchovní péči lidí z prostředí médií, modelingu a umění, ji provedl posilovnou, klubovnou i celou farou. Jak Prachařové sdělil, posilovna je na faře pro všechny, takže tam chodí třeba děti z Domova dětí a mládeže, nejen farníci.

Modelka pak také četla přímluvy během mše v kapli Panny Marie u autobusového nádraží. Tam Vágai, který má v pelhřimovském vikariátu na starost mládež, pořádá Pátky mladých, při kterých se při mši hraje na kytaru, pořádají diskuse či promítání filmů.

Prachařová se zajímala i o to, jak vypadá Vágaiův běžný den. Ptala se, jak často se musí denně modlit. „Mám povinnost se modlit. Jako kněz řekněme čtyřikrát, pětkrát denně. Také mám přesně určenou hodinu a přesně dané modlitby. Existuje taková aplikace v mobilu, jmenuje se to Breviář, kde se dá nastavit upomínka, která mi řekne, kdy se mám modlit. Ostatní kněží mají takovou tlustou knihu," vysvětlil jí s úsměvem duchovní, který občas čte kázání z i-Padu nebo používá hi-tech chytré hodinky.

Non-stop farář

Prachařová si mohla prohlédnout i Vágaiův šatník kněžských ornátů, který si navrhuje sám a sám si i nakoupí látky. „Ty jako farář funguješ nonstop?" ptala se dále Prachařová. „Stalo se mi, že ve dvě hodiny v noci mi volala jedna holka, že byla na mostě a chtěla skočit. Takže jako kněz jsem pro všechny," odpověděl Vágai, první český kněz s romskými kořeny.

Modelku zajímala i jedna z ožehavějších otázek – celibát. „Celibát je něco, co je na kněžství velmi náročné. Je to taková oběť. Dokonce si dokážu představit, že bych měl rodinu a děti. Na celibátu je nejtěžší, že je člověk sám. Jsou okamžiky, kdy by potřeboval s někým být, svěřit se mu, někoho pohladit. Ale prostě je sám," řekl Vágai, který v Pelhřimově působí dva roky.

Jak řekl, stát se knězem bylo životní rozhodnutí. „Člověk přemýšlí o tom, co by měl dělat, co by ho naplňovalo, co by mu dělalo radost, co by mělo smysl a já jsem tedy přišel v období střední školy na to, že mě Bůh volá k tomu, abych se stal knězem," dodal Vágai.

Jak sdělil Deníku, žádné obavy z natáčení neměl. „Jsme s Agátou kamarádi, takže to byla taková příjemná přátelská návštěva. Dopředu jsem nikomu neříkal, že Agáta přijede, takže vše probíhalo normálně. Agáta byla nadšená z toho, co tam viděla a že se mohla modlit s námi. Překvapilo jí, jak ti mladí lidé žijí svoje životy," zhodnotil akci kněz.

Denisa Šimanová