Vlastně si už ani nevzpomínám, jak celý ten nápad vznikl, přiznává mlynář a zemědělec Martin Chyba na otázku, kdy začal přemýšlet o tom, že by mlel vlastní mouku. Myšlenka ale dopadla na úrodnou půdu a tak svůj dávný sen zrealizoval s pomocí svojí partnerky Diany.

Martin Chyba a Diana Břízová začali s výrobou celozrnné mouky | Foto: Deník / Ivana Říhová

Martin Chyba se od dětství pohyboval v zemědělství. V dospělosti pak začal přemýšlet, jak by mohl zrní, které vypěstuje, využít dál. „Nechtěl jsem je jen prodávat nadnárodním společnostem ve výkupu. Napadlo mě, že bych mohl obilí a další plodiny zpracovávat sám, třeba i na mouku a až teď s Diou jsem se k té myšlence vrátil. Říkal jsem si, že už jsme na to dva a že bychom to mohli zkusit. Museli jsme vyřídit papírování, jednali jsme i s potravinářskou inspekcí a pak jsme začali,“ líčí Martin Chyba.