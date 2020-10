Místostarosta Havlíčkova Brodu a šestka na kandidátce koalice Pro TOP Vysočinu si sypal popel na hlavu. "Jedna seniorka mě poprosila, jestli bych jí dovezl k volbám, že nám chce dát hlas. Já ale neměl čas, tak jsem se jí omluvil, že už musím jet do Jihlavy," litoval.

"Jeden ztracený hlas by ve svém okolí našel každý z nás," odpověděl mu jeden z kolegů. Další začali přidávat příběhy ze svého okolí, někteří ne zcela dotáhli přemlouvání příbuzných, jindy se vše jen špatně sešlo. „Brácha jel na dovolenou. A byli na Vranově, mohli se vrátit, je to kousek,“ přidal se další kandidát.

Ve Větrném Jeníkově pak jedna obálka skončila v koši, starostka Martina Lisová přitom ví, že v ní byl hlas pro ní. Volič totiž nechal hlasovací lístek za plentou a odešel, aniž by ho hodil do urny. I to rozhodlo.