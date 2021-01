I přes nejistou sezónu se jí podařilo obhájit titul mistryně Moravské ligy TFA.

„Vybojovat to umístění bylo náročné a těsné, protože jsme se se soupeřkami rvaly o body do posledního závodu. Nakonec bylo do ligy zařazeních šest závodů. Byl to nezvyk, minulou sezónu jsem měla, co víkend závody a letos byly mezi závody i měsíční pauzy, což bylo velice náročné i pro fyzickou přípravu,“ prozradila Vodičková.

Koronavirová situace zkomplikovala hasičce přípravu.

„ O motivaci u mě nouze není nikdy, nejhorší byla opravdu fyzická stránka a taky veškerá opatření, zavřené posilovny, sportoviště. Letos se mi tréninkovou tratí stal dvůr u našeho domu, pokojíček, studentský pokoj na koleji a les. Moc možností nebylo, a i z tohoto důvodu to bylo náročné,“ vyjmenovala hasička Kateřina.

Co je to TFA



- jde o silový víceboj, který simuluje práci hasičů



- soutěžící je oblečený v plné hasičské výstroji



- trať je složená ze čtyř úseků



- na stanovištích plní úkoly jako tahání a motání hadic, překonání bariéry, výběh do výškových budov, údery kladivem, nošení závaží nebo tahání figuríny



- ženy mají na dráze drobné odlišnosti – např. Lehčí závaží, největší překážky, mezi které patří dvoumetrová bariéra nebo osmdesátikilová figurína ale musí splnit

Mnoho závodů se odložilo nebo zrušilo. „V loňském roce jsem se zúčastnila okolo dvaceti závodů v Česku a dvou v zahraničí. Byla zrušena i naše Liga Vysočiny v TFA. Mě osobně a myslím si, že i všechny nominované závodníky zasáhlo zrušení Mistrovství České republiky v TFA, které se mělo konat v říjnu 2020 ve Svitavách. Jsem ale ráda, že alespoň nějaké závody proběhly,“ řekla Vodičková.

Jedno z letošních vítězství je i ze závodu TFA Salašská rozhledna.

„Díky němu se mi podařil zlatý hattrick, vyhrála jsem tam už v roce 2018 A 2019. Jsem pyšná i na nominaci na Mistrovství České republiky, které snad proběhne v náhradním termínu v dubnu. Bude to poprvé, kdy mohou startovat i ženy, v minulosti mohli na mistrovství v TFA pouze muži,“ vysvětlila Kateřina.

Přestože stále panuje ohledně další sezóny nejistota, Kateřina už plánuje účast na některých závodech.

„ Pokud se situace uklidní, tak první soutěží bude určitě mistrovství. Dále máme s trenérem v plánu i zahraniční klání v Maďarsku nebo Polsku. Chtěla bych znovu objet i Moravskou ligu a pokud se rozběhne i Ligu Vysočiny,“ nastínila Vodičková.