Jsou lehčí a lépe se s nimi manipuluje. Řeč je o nových štětcích pelhřimovské firmy Spojené kartáčovny, které získaly dvě designová mezinárodní ocenění.

Spokar má novou kolekci štětců, která obdržela už dvě designová mezinárodní ocenění. | Foto: se souhlasem firmy Spokar

Tvar nových štětců navrhl přední český designér Petr Novague. Jeho nápad ocenila porota v soutěžích Red Dot Design Award 2020 a iF Design Award 2021. „Nové štětce Spokar Nova jsou určené pro profesionály i domácí kutily a natírání s nimi by mělo být jednodušší. Rukojeť s osmihranným průřezem se příjemně drží, štětec lze vždy bez problémů pootočit do té nejvhodnější pracovní polohy. Klínovité zakončení držadla může posloužit jako škrabka nebo špachtle,“ popsal Pavel Šiška, manažer marketingu firmy Spokar.