Ve středu 15. května o tom informoval ministr zemědělství Miroslav Toman na pracovním výjezdu vlády, který se uskutečnil v lokalitě Bílovna nedaleko Ledče nad Sázavou. „Lesy mají celospolečenský význam a my musíme dělat všechno, abychom omezili kůrovcovou kalamitu,“ prohlásil ministr zemědělství Miroslav Toman.

Proto zmíněné ministerstvo připravuje novou podporu pro nestátní vlastníky, kteří se dostali do obtížné situace kvůli propadu cen jehličnatého kůrovcového dříví a nejsou schopni zajistit obnovu lesů a řádnou péči o ně. „U Evropské komise domlouváme souhlas s touto podporou a zároveň jednáme i s naším ministerstvem financí, aby potřebné tři miliardy korun na záchranu českých lesů uvolnilo ze svého rozpočtu,“ řekl Miroslav Toman.

Lokality lesa zasažené kůrovcem si ve středu prohlédl také předseda vlády České republiky Andrej Babiš, který se navíc seznámil i s opatřeními přijatými v boji s lesním škůdcem.

Předseda vlády se zajímal například o způsob ošetření napadených vytěžených stromů, situaci v obchodu s dřívím, o možnosti ochrany lesa proti škůdcům a působení zvěře či o dopady kalamity na zásoby vody v krajině. „Skutečně vidíme, jak naše vláda konkrétně bojuje proti kůrovci. Myslím, že jsme se dnes dozvěděli o velice konkrétních opatřeních, dokonce jsme toho kůrovce i viděli, měli jsme ho v ruce. Bohužel, v minulosti jsme to trochu zanedbali, ale mám pocit, že teď skutečně děláme maximum pro to, abychom kůrovce perspektivně porazili, a to různými způsoby,“ konstatoval předseda vlády České republiky Andrej Babiš.

S aktuální situací v lesích se na místě seznámili například také ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministr dopravy Vladimír Kremlík, generální ředitel Lesy ČR Josef Vojáček a mimo jiné i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Ministerstvo zemědělství každoročně zvyšuje objem vyplacených podpor lesního hospodářství ze státního rozpočtu. V roce 2017 to bylo 650 milionů korun, loni 700 milionů, letos plánuje poskytnout přibližně 1,15 miliardy korun. „O polovinu jsme navýšili příspěvky na obnovu lesa a zajištění porostů melioračních a zpevňujících dřevin, které mají příznivý vliv na stav půdy,“ sdělil Toman.

Dodal také, že zavedli podporu základních přípravných dřevin, jako jsou bříza, jeřáb nebo olše. „Máme nový finanční příspěvek na ochranu lesa před hmyzími škůdci, který podporuje mechanickou a chemickou asanaci kůrovcového dříví,“ uvedl Toman.

„Je to program i pro obce i pro soukromé firmy a soukromé vlastníky lesů. Samozřejmě řešíme i problematiku vody. Za mě to byla velice dobrá akce pro nás, kteří jsme mohli poprvé vidět ta konkrétní opatření. Já jsem spokojený, že naše vláda a také pan generální ředitel Lesů ČR děláme maximum, abychom kůrovce porazili,“ uvedl Andrej Babiš.

Na každou sazenici melioračních a zpevňujících dřevin přispívá ministerstvo zemědělství částkou 12 korun, zatímco na sazenice základních dřevin jen 4 koruny. „Ministerstvo zemědělství přijalo v dubnu opatření obecné povahy, díky kterému je možné ponechat v lese stromy, ze kterých už kůrovec vylétl. To umožní vlastníkům lesů, aby přednostně zasáhli tam, kde má ještě boj proti kůrovci smysl,“ prozradil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý s tím, že se také prodloužila lhůta k zalesnění kalamitních holin až na 5 let.