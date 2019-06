Hlava státu i s manželkou na začátek své návštěvy Kraje Vysočina navštíví sídlo hejtmanství v Jihlavě. O čem se bude hovořit přiblížil hejtman Jiří Běhounek (ČSSD): „Témata jsou pořád stejná – voda, sucho, kůrovec, Želivka, atomová elektrárna.“ Pak se cesty prezidentského páru již rozdělí – Miloš Zeman zavítá na setkání s občany do Humpolce, jeho ženu láká třebíčská expozice Děti Antonína Kaliny.

V sídle Kraje Vysočina je již vše připraveno, Deník pak zajímaly dary pro významnou návštěvu. Mluvčí Jitka Svatošová prozradila jen část z nich. „Pan prezident bude obdarován regionálními potravinami z Kraje Vysočina. Jde o tradiční pozornost, kterou chceme upozornit na rozmanitost a kvalitu regionálních producentů,“ uvedla. Jsou připraveny i osobnější dary, které budou překvapením. „Opět budou made in Vysočina a opět jsme vsadili na sklo a na výtvarné umění,“ naznačila mluvčí.

Zítra prezident navštíví firmu Fränkische v Okříškách, kde se setká i se zaměstnanci. Pak zamíří do obcí Vladislav na Třebíčsku. Pohovoří tam s občany a samozřejmě i s představiteli obce. "Máme pro pana prezidenta dárek, který charakterizuje náš městys a také je praktický. Bude to kosmetika z místní firmy Tanex, samozřejmě vladislavské pivo a také hrnek a čepice se znakem Vladislavi. Věříme, že čepice by mohla panu prezidentovi posloužit hned o dovolené jako ochrana před úpalem," popsal starosta Jan Havlena.

Ještě ve středu zavítá Miloš Zeman do Kadolce v okrese Žďár nad Sázavou. Ve čtvrtek odpoledne se pak setká s občany v Bystřici nad Pernštejnem. V tamním Centru EDEN pak ukončí oficiální návštěvu. „Jsme rádi, že k nám pan prezident opět zavítá. Zřejmě se mu tady, když tu byl naposledy, líbilo. Takže doufáme, že se nám podaří vytvořit příjemnou atmosféru i nyní,“ poznamenal tajemník bystřického městského úřadu Josef Vojta.

Prezidentova manželka Ivana Zemanová má jiný program - ve středu navštíví školku a školu v Rožné na Žďársku, poté má v plánu vidět Pamětní síň Jana Zrzavého v Krucemburku a další den stráví v jihlavské zoologické zahradě.

Sestavení programu bylo tentokrát plně v režii prezidentské kanceláře, hejtmanství jen upravilo pořadí navštívených měst. Prezident by měl po oficiální návštěvě dle posledních informací v kraji strávit také pár dní dovolené.