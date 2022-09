Varování následně Šebetovští vyhlásili obecním rozhlasem a předali do okolních obcí. „Ozvali se mi místní, kteří šli poblíž oborského rybníka na procházku. Kontaktoval jsem policii a lesního správce. Lesy jsou nyní plné houbařů. Po rozsáhlé kůrovcové kalamitě hledají zvířata úkryty a mohou migrovat na větší vzdálenosti. Je také řada podivínských chovatelů, kteří mohou zvířata vypustit do volné přírody. I to je možné. Rozhodně nechci šířit paniku, na druhou stranu bych to ale ani nebral na lehkou váhu,“ uvedl Čížek s tím, že je v kontaktu s policií.

Po jižní Moravě se toulá medvěd. Lidé ho zahlédli v lese, přeběhl jim přes cestu

Na místě se byl podívat, ale žádné stopy šelem nenašel. Nic se ani nepodařilo vyfotografovat. Deník Rovnost se spojil se ženou, která s rodinou byla o víkendu na procházce, medvěda s mládětem údajně viděla a ohlásila to. Je přesvědčená, že skutečně viděla tuto šelmu. Přála si zůstat v anonymitě. Redakce její jméno zná.

„Šli jsme k večeru kolem rybníka dozadu po cestě na Pohoru. Při návratu jsme uviděli větší zvíře. Vypadalo to, že stojí na zadních. Šli jsme blíž. Postavilo se na všechny čtyři a otočilo na bok. Bylo to velké, tmavě hnědé. Za mě to byl medvěd. Nepiju ani nejím lysohlávky. Lesy tu mám prochozené, jeleny a divočáky jsem na vlastní oči viděla, ale nic z toho to nebylo,“ řekla Deníku Rovnost žena.

Dodala, že po chvíli vyběhlo i mládě. „Vypadalo, že míří k nám. Na to jsme nečekali a šli pryč. Ještě jsem viděla, jak zvířata jdou pomalu do prudkého kopce,“ poznamenala.

O medvědovi na Blanensku neslyšeli

Jednatel Okresního mysliveckého spolku Blansko Jaroslav Zelený o této události neměl v úterý dopoledne žádné bližší informace. Výskyt medvěda na Blanensku popsal jako velmi nepravděpodobný, ale nevyloučil to.

„S těmito zprávami bych byl opatrný. Podobných svědectví už byla spousta a často se pak ukázalo, že to bylo jedna paní povídala. Průkazné jsou stopy a fotografie. Tím ale nechci říct, že to není možné. Ze Slovenska k nám medvědi přecházejí, ale jejich výskyt byl zaznamenán v jiných lokalitách. Na Blanensku jsem o medvědovi nikdy neslyšel. Je ale pravda, že ho mohl vypustit také nějaký chovatel nebo mohl někomu utéct,“ zamýšlel se Zelený.

V regionu podle něj zaznamenali myslivci výskyt migrujícího losa evropského nebo rysa ostrovida v Moravském krasu na Blanensku. Před třemi lety varovali na jihu Moravy před výskytem medvěda také na Břeclavsku a Hodonínsku. Medvěda migrujícího jižní Moravou zachytily dvě fotopasti v lesích u Bzence.

Podle zoologa Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně Martina Duľy je pohyb medvěda s mládětem ve zmíněné lokalitě bez povšimnutí více lidí velmi nereálný. „Od Karpat to sice není daleko, ale že by medvědice s mládětem urazila takovou vzdálenost v člověkem pozměněné krajině bez povšimnutí, je velmi nepravděpodobné. U Prahy hledali medvěda vrtulníkem s termovizí a jeho výskyt se nepotvrdil. Z pozorování na Zlínsku víme, že si lidé medvěda často pletou s velkým divočákem. Je potřeba to brát s rezervou, ovšem vyloučit to nelze,“ řekl Duľa.

Před časem s kolegy odborníky monitorovali v Moravském krasu rysa ostrovida. „Jedná se o skrytě žijící zvířecí druh. Přesto hlášení o jeho výskytu jsme měli prakticky každý týden. I proto mi přijde zvláštní, že by tak velké zvíře, jako je medvěd, unikalo tak dlouho pozornosti,“ uzavřel zoolog.