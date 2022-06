Věra Strnadová z Havlíčkobrodska se dostala do problémů a do dluhů. Poprvé v životě. Podle soudního exekutora Stanislava Moláka z Havlíčkova Brodu to není nic výjimečného. Cesty z dluhů existují, ale nejsou pro každého.

Jak umořit dluhy



* Férová exekuce: Po dohodě s exekutorem a věřiteli dlužník uhradí jen jistinu, to je základní peněžní částka, která byla půjčena. Bez úroků a sankcí



* Milostivé léto: Stačí, když dlužník zaplatí původní dluh společně s poplatkem. Norma umožní lidem zbavit se vymáhaných dluhů u veřejných institucí a státních či polostátních firem. Paušální náhrada nákladů exekuce má činit 1815 korun s daní.



* Insolvence: Neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes jeho snahu. Dlužník se do platební insolvence může dostat vyhlášením konkurzu nad firmou, vyrovnáním dlužníka s věřitelem a podobně.

Věra Strnadová zůstala po rozvodu sama. „Musela jsem platit nájem, energie, posílat manželovi výživné na děti, splácet telefon. Za covidu jsem ale měla mnohem nižší plat. Tak jsem si občas půjčovala. Spirála se roztočila. Když jsem se navíc opozdila s výživným, manžel na mě poslal exekutora. Nejsem na to hrdá. Co dlužím, si nechám pro sebe, ale takových lidí je dost,“ popsala Strnadová svou situaci.

Přesto že dobu covidovou líčí někteří lidé například ve službách a pohostinství jako drama, které je dovedlo do exekuce, podle exekutora Moláka to tak úplně není. Na některé problémy si dlužníci zadělali ještě před covidem z různých důvodů. „Dopady covidu a anticovidové legislativy na naši práci jsou poměrně menší ve srovnání s dopadem inflace a energetické krize. Ten druhý aspekt bude v exekucích však vidět tak po roce,“ konstatoval exekutor.

Exekutoři naopak podle Moláka již osm měsíců především omilostňují, osvobozují a zastavují exekuce v rámci Milostivého léta. „ A to se připravuje podzimní Milostivé léto, které zastaví exekuce vedené šest a více let a zcela bezvýsledné exekuce po prvním lednu 2023,“ upřesnil Molák.

Takzvaných prvodlužníků jako je Věra Strnadová je podle Moláka ale zatím málo. Má jich v evidenci přes dvě stovky. Z toho polovina průkazně nikdy neměla žádné dluhy nebo exekuce. „Nejvíc dlužníků bylo poslední rok před covidem. Myslím, že příčinou byl právě vrcholící hospodářský růst,“ upřesnil Molák. Pro exekuce je období růstu požehnání. „Daří se je více vymáhat. Točící se kola ekonomiky vykazují více vztahů z nichž vznikají závazky a tedy i dluhy. Potenciální dlužníci se chovají méně zodpovědně, protože mají pocit, že v období rozvoje svým závazkům bez problémů dostojí,“ vysvětlil exekutor.

Jednou z možností, jak se dluhů zbavit, je například projekt Férové exekuce. S ním přišel třeba exekutorský úřad Prachatice. „V Kraji Vysočina se projekt týká celkem třinácti set dlužníků. Nespláceli závazky vůči společnostem B2 Kapital, JK Chaloupky Komárov, Kandahár a SONSTAV,“ upřesnil soudní exekutor Kamil Košina. Díky Férovým exekucím zaplatí podle Košiny dlužník jen jistinu dluhu. Žádné úroky ani sankce. Slevu ve výši až 60 procent z exekuce nabízejí vybraní soukromí věřitelé. Společnosti, u kterých se lidé zadlužili kvůli půjčkám na nákup lednic, mobilních telefonů nebo kvůli úvěrům a doufají, že tak z dlužníků dostanou aspoň něco.

Ještě má šanci

Věry Strnadové se to ale netýká. Není zadlužená ani u jedné z uvedených společností. Aktuálně nemá šanci zbavit se dluhů ani v rámci novely exekučního zákona Milostivé léto I. „O tom jsem vůbec nevěděla,“ posteskla si. Milostivé léto je podle exekutora Moláka akce státu za účelem zbavení se vysokých exekučních poplatků, které plynou z původních dluhů a výrazně komplikují splácení. Při akci Milostivé léto tak stačilo, když dlužník zaplatí původní dluh s poplatkem 908 korun.

Paní Věra má šanci v druhém kole Milostivé léto II, které je plánováno na letošní podzim. Horní komoře Senátu to doporučil ústavně-právní výbor v rámci zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce. Prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík se obává, že ochota dlužníků platit dluhy je čím dál menší. Pro exekutory bude opakování akce znamenat opět velkou administrativní zátěž a odměna neodpovídá platnému tarifu. „Opět chybí dobrovolnost na straně věřitele, zákon část jejich pohledávek jednoduše zrušil," napsal v tiskové zprávě po schválení zákona Sněmovnou.

K Milostivému létu nemají výhrady jen exekutoři. „Zavolám do banky a zeptám se, co mi odpustí. Nikdy jsem nedlužil, všechno splácel. Tak proč mají mít výhody jedinci, co žijí na účet druhých,“ prohlásil Petr Drápela z Havlíčkova Brodu.

Naopak Martina Kadlecová z havlíčkobrodské společnosti Semitam, která provozovala dluhovou poradnu Nos Vadum Milostivé léto chválí. Podle jejích zkušenosti dostat se do dluhů není problém. „Milostivé léto ale pomůže jen lidem, kteří mají aspoň nějaké peníze aby mohli uhradit jistinu, to je původní dluh. My ale často pracujeme s lidmi, kteří dluží a nemají nic. Jen několik exekucí a žijí na ubytovně,“ dodala. Za tři roky prošlo poradnou Nos Vadum 78 lidí, z toho jen dva se podařilo oddlužit. „Jeden dluhy uhradil, druhému půjčil jeho zaměstnavatel aby mu pomohl,“ upřesnila Kadlecová.

Věra Strnadová si musí vzít čas na rozmyšlenou a vyslechnout odborníky například lidi z poradny při Oblastní charitě v Havlíčkově Brodě, jestli dokáže vyhovět podmínkám Milostivého léta II a dát jistinu dohromady bez další půjčky nebo jít rovnou do insolvence.