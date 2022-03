Obec má totiž k dispozici Pilnův statek a také hospodu, kde by bylo možné uprchlíky ubytovat. A nejen to. „Je tam všechno, co by potřebovali. Jenže nejde sem jen někoho nahnat a pak čučet, co s nimi. Zásadní je, že pro ty lidi máme také práci, která by výrazně pomohla i obci,“ nastínil Saidl.

Narážel tak na 191 hektarů lesa, které má obec ve vlastnictví. Les je silně poškozený kůrovcem a lidé, kteří by pracovali na jeho obnově a výsadbě stromů nových, nejsou. Les proto chátrá a z bývalé zelené scenérie je hnědá plocha. „Ukrajinci jsou nesmírně pracovití lidé. Les pro ně skýtá práci na měsíce a měsíce, během kterých bychom jim v případě nutnosti mohli hledat zaměstnání jiné. Stálejší. Lidé se nás tady ptají, co mohou dělat. A starosta prostě nic,“ povzdechl si Saidl, který byl starostou obce zhruba před patnácti lety.

Počet válečných uprchlíků na Vysočině.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

Jeho návrh dává smysl i dalším obyvatelům. Byť by bylo třeba jej korigovat. „Práci lidem z Ukrajiny nabídnout můžeme. Ve škole kapacity také máme. Ve školce bohužel ne. Formu ubytování by bylo třeba ještě zvážit a prodiskutovat. V okolí je ale celá řada obcí, s nimiž by se dalo na nejlepší možné řešení přijít. Z lidského i ekonomického hlediska ten návrh smysl dává. Stačí jen chtít,“ uvedla obyvatelka Libice nad Doubravou a autorka tamního oběžníku Jaromíra Valehrachová.

Žádná Ukrajina neexistuje

Dle ní je hlavní problém v tom, že starosta obce Václav Venhauer předstírá, že žádná Ukrajina neexistuje a případnou pomoc vůbec nechce řešit. „Nenecháme přece uprchlíky ve spárech obchodníků s lidmi, tak jak to bylo doposud. Jenže tady se nic neděje. Žádná sbírka, žádná nabídka pomoci, vůbec nic. Osobně se za to jako obyvatelka Libice stydím. Měli bychom se angažovat,“ posmutněla Valehrachová.

Starosta Venhauer na dotazy Deníku odmítl odpovědět. Poznamenal jen, že disponuje informacemi, které Jaromíru Saidlovi nejsou přístupné a dál nic nehodlá komentovat.

Nutno podotknout, že bývalý a současný starosta se nemají v lásce. Pojí je dlouholeté spory o směřování obce a způsobu nakládání s obecním majetkem a okolní přírodou. Naposledy se přeli před dvěma lety o původní podobu Kladrubského potoka.