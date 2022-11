„Bohužel některé akce se do začátku zimního období, tedy od prvního listopadu zprovoznit nepodaří. Důvodů je víc. Většinou jsou to komplikace už při zadání veřejné zakázky a následné zdržení staveb. V některých případech jsou to potíže se zhotoviteli, případně problémy se zajištěním uzavírky a objízdných tras,“ vysvětlil ředitel krajských silničářů Radovan Necid. Jak doplnil, jedná se o tři akce, kde práce pokračují i v listopadu a skončí nejpozději závěrem roku. Je to silnice druhé třídy Luka nad Jihlavou. Průtah včetně mostů. Most na silnici v Arnolci a průtah Častrovem.