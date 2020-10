Lídr vítězného hnutí ANO Martin Kukla v neděli odpoledne potvrdil, že se potkal s jednotlivými partnery, s každým zvlášť. „Máme za sebou první kolo jednání, řekli jsme si nějakou představu a další vyjednávání nás čeká,“ uvedl. Dle jeho slov se sešel téměř se všemi zástupci stran mířících do zastupitelstva.

Jednotlivé strany hledaly programovou shodu, což se vesměs dařilo. „Nikde není zásadní problém, který bychom nedokázali řešit, alespoň tedy za nás,“ prozradil lídr hnutí ANO a zopakoval, že nechce politikařit a obcházet některé strany. „Jde nám o Vysočinu, proto jednáme otevřeně se všemi,“ uzavřel. Už v sobotu večer přitom řekl, že by nevraživost mezi hnutím ANO a dalšími stranami z celorepublikové scény nechtěl na kraj přenášet. Možná je tak i spoupráce s Piráty nebo ODS.

Podle informací ČT24 na Vysočině vzniká možný trojblok, který bude tvořit ODS se Starosty pro občany, KDU-ČSL a Starostové pro Vysočinu. Ti mají dohromady devatenáct hlasů a pro zisk nadpoloviční většiny se mohou spojit s kýmkoliv z trojice ANO, Piráti nebo ČSSD.

To pro Deník potvrdil i lídr koalice ODS a Starostové pro občany Vítězslav Schrek. „Není to jediný model, ale je to jeden z nich. Jednáme napříč spektrem, kromě komunistické strany. Bavíme se o vzájemných představách a hledáme různé možnosti. Zatím nikoho nevylučujeme,“ sdělil Schrek.

Nepopírá ani to, že by stál i o post hejtmana. „Ano, v tuto chvíli hledáme prostor v takové koalici, která by na to přistoupila,“ potvrdil Schrek, jehož uskupení skončilo ve volbách o pouhou setinu procenta hlasu třetí.

Celým vyjednáváním může ještě otřást požádání o přepočet hlasů. Uvažuje o tom koalice Pro TOP Vysočinu, která se nedostala do zastupitelstva o jediný hlas.