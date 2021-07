Dalšího deště, který by mohl znovu zaplavit dvorky a domy, se obávají lidé v Olšinkách u Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku. Podle předpovědi meteorologů by mohlo pršet už v neděli odpoledne. Místy by mohly přijít i silné bouřky.

Půda v okolí Olšinek je natolik nasáklá vodou z předchozích dešťů, že stačí málo, a hasiči budou mít znovu práci. V poslední době museli vyjet pomáhat hned šestkrát za sebou.„Nebýt hasičů, nevím, jak bychom to zvládali. Jsou fantastický a obětaví,“ nešetří chválou Ivana Melechovská z Olšinek.

Opakované přívaly vody a bahna z kukuřičných polí hned nad vesnicí jsou pro místní obrovským strašákem. Malá obec Olšinky je rozdělena na dvě části hlavním tahem mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem. Zatímco jedna polovina obce žije naprosto poklidných životem bez starostí v povodněmi, ta druhá se topí v bahenní pasti. Noční můru části obyvatel Olšinek se snaží řešit radnice v Golčově Jeníkově.

Reportér Deníku se o tom byl ve čtvrtek přesvědčit přímo na místě. Zatímco rybník mezi domy je stále plný bahna, dělníci se nad vesnicí snaží vyčistit zanesený poldr, do něhož stéká veškerá voda z kukuřice. „V pondělí jsme kamerou monitorovali zatrubnění od rybníka po silnici. Potrubí je v pořádku, kromě propadlého místa na zahradě paní Dvořáčkové,“ nastínil místostarosta Golčova Jeníkova Jiří Brož.

Na dvorku paní Dvořáčkové, se po posledních deštích a přívalové vlně propadla asi dvoumetrová jáma. „Máme strach, že se to může propadnout i jinde,“ obává se Dvořáčková.

Podle průzkumu je ale potrubí pod zahradami plně průchozí. „Nepotvrdilo se tedy, že je potrubí zanesené a voda proto odtéká pomalu. Dále došlo k vykácení dřevin na hrázi poldru nad Olšinkami a ve čtvrtek se začne bagrovat - obnovovat poldr. zároveň dojde k opravě propadlého potrubí u paní Dvořáčkové,“ nastínil další kroky Brož. Bagrování mělo začít už v pondělí, ale čekalo se na vytyčení sítí, protože v blízkosti vede plynovod a ropovod.

Obavu lidí před další pohromou to ale zatím nijak nemírní. Vodu z polí totiž jen tak něco nezastaví. „S našimi dobrovolnými hasiči je domluveno, že pojedou do Olšinek hned, jak se začne schylovat na déšť, připraví všechna čerpadla, která se nám podařilo zajistit a hned se začátkem přívalového deště začnou odčerpávat vodu stékající z polí do rybníka, aby tak odlehčili zatrubněnému odtoku,“ popsal aktuální řešení místostarosta Brož. Čerpadla by podle něj dokázala odčerpat zhruba šest tisíc litrů za minutu, čímž by se snad i při přívalovém dešti podařilo uchránit přilehlá obydlí. „Takto by to samozřejmě nešlo dělat do nekonečna, ale do té doby, než začne plnit svojí funkci znovu obnovený poldr, by to mělo pomoci,“ míní Brož.

Pohled na rybník plný bahna ale lidem v Olšinkách stále nahání hrůzu. Kdy dojde na jeho vyčištění, není zatím známo. Podle informací Deníku není jasné, komu vlastně patří. Tato otázka je ale podle místních bezpředmětná. Nejdřív je potřeba ochránit jejich majetek, až pak zjišťovat, komu co patří.