Největší aquapark na Vysočině, venkovní část Vodního ráje v Jihlavě, navštívilo od 4. června do 5. září více než sedmatřicet tisíc návštěvníků. Loni to bylo 54 tisíc. „Letošní sezóna byla průměrná. Vzhledem k počtu návštěvníků za celé léto stěží pokryjeme provozní náklady aquaparku,“ shrnul mluvčí Služeb města Jihlavy, které areál provozují, Martin Málek.

Červen byl přitom úspěšný, dokonce rekordní, na začátku července se ale ochladilo a proměnlivé počasí pokračovalo přes celé prázdniny. Ještě prvního září přišlo více než tisíc lidí, pak už byla návštěvnost slabší a nyní je zavřený venkovní areál i krytá část Vodního ráje, kde probíhají nezbytné opravy.

Návštěvnost spadla do průměru i v nedalekých Lukách nad Jihlavou, tam přišlo takřka přesně třicet tisíc osob. „Míváme od sedmadvaceti do čtyřiceti tisíc osob za léto,“ zhodnotil starosta Viktor Wölfl (STAN). Díky přikrývání hladiny vody je stále ve hře spíše teoretická možnost, že by se ještě o víkendu naposledy otevřelo.

Například v Přibyslavi budou postupně zavírat již tento týden. Koupaliště zde bude mít již jen krátkou otevírací dobu „Rozhodli jsme se, že v případě alespoň trochu příznivého počasí ještě v následujících dvou dnech otevřeme. Máme zde totiž pár svých stálých návštěvnic, kterým nevadí i tyto o trochu horší podmínky a chodí k nám pořád," přiblížila Hana Mikulincová, vedoucí přibyslavského technického odboru.

Návštěvnost přibyslavského koupaliště byla během letošních prázdnin poměrně vysoká. „Shrnuto podtrženo: v červnu a červenci navštívilo městské koupaliště téměř 7 600 lidí, utržili jsme 231 666 korun. To je o 50 348 korun víc než vloni, kdy byl druhý nejúspěšnější rok v historii trvání koupaliště. Jenomže srpen roku 2018 byl horký a úspěšný, s tržbou 236 110 korun. To letos nezopakujeme. Chladnějších dní je opravdu hodně, a i když je voda ještě ohřátá ze slunečných dnů, v počasí pod mrakem se zkrátka chodí koupat už jenom pár lidí. Letošní sezonu bych tak zařadila mezi velmi úspěšné, zároveň ale myslím, že jsme zažili i povedenější," zamyslela se Mikulincová.

Na koupališti v Havlíčkově Brodě se návštěvnost v horkých prázdninových dnech pohybovala okolo absolutního maxima kapacity. „Během těch veder jsme už nikoho dalšího ani nepouštěli, protože by se sem už ani nevešel. Nyní, když už takové teplo není, nám sem chodí jenom tak dvacet lidí denně," uvedla Lucie Melounová, vedoucí brodského koupaliště.

Návštěvnost v krytém bazénu ve Žďáře nad Sázavou se od loňského roku příliš neliší. „Bývá to zpravidla stejné,co se týká období. Stejně hovoří i letošní čísla. Každoročně se návštěvnost o pár set návštěvníků zatím zvyšuje. Za rok 2019 byla zatím nejvyšší návštěvnost v březnu, a to necelých 19 tisíc. Jsou v tom započítáni návštěvníci z řad veřejnosti,ale i plavecké oddíly a plavecká škola. Nejnižší letošní návštěvnost byla zatím v červenci, a to asi 11 tisíc návštěvníků. Bylo to ale způsobeno přerušením dodávek tepla na ohřev vody. kdy jsme museli na 8 dní Relaxační centrum uzavřít. Zpravidla nejslabším měsícem bývá září, ale uvidíme, jak tomu bude letos," přidal Lukáš Jůda, vedoucí tamějšího Sportisu.

Ve Žďáře si pro návštěvníky nachystali jednu méně příjemnou změnu. „ Od 1.září jsme zvýšili ceny pro bazénovou část a wellness o 11 procent. Naopak pro solnou jeskyni se cena o cca 11 procent snížila. Žádně jiné změny zatím nepředpokládáme. V současné době probíhá ještě zpracování studie na zpětné získávání tepla z vypouštěné vody na předehřev vody, která se do bazénů dopouští, které by mělo snížit náklady na ohřev vody," dodal Jůda. Hlavním důvodem je podle webových stránek samotného centra meziroční zvyšování nákladů na energie a mzdové prostředky.

Na přírodním koupališti Malvíny v Třešti letos sezonu již skončili a i tam byla jedna z nejúspěšnějších. „Letos naše koupaliště funguje již čtvrtou sezonu. Tu nynější, kterou jsme odstartovali 15. června a ukončili v neděli, 1. září, bych zařadil na druhé místo, co se návštěvnosti týká. Přišlo nám necelých 16 tisíc lidí," řekl Vladislav Hynk, starosta Třeště.

I zde si pro své návštěvníky chystají změny. Tentokrát půjde spíše o úpravy technického rázu. „Po čtyřech letech používání bychom rádi vyměnili naší skluzavku. Už je celkem opotřebovaná a myslíme, že návštěvníci si novou víc než zaslouží," zakončil Hynk.

Na humpoleckém koupališti Žabák letos zažili sezonu lehce nadprůměrnou. Od 10. června, kdy se sezonou začali, prošlo branami areálu přes 15 tisíc lidí. Letošní návštěvnost se tak dostala na úroveň, na níž byla v letech 2016 a 2017. „Tady na Vysočině a konkrétně u nás v Humpolci můžeme takovou návštěvnost označit za nadstandartní," ohlédl se za letošní sezonou Jiří Hynek, vedoucí humpoleckého sportovního areálu.

Letos byl v Humpolci úspěšný hlavně úvodní červen. V červenci padl letošní denní rekord, 25. července přišlo na koupaliště s okamžitou kapacitou 550 míst během celé provozní doby od 10 do 19 hodin sedm set lidí. „V srpnu zájem opadal, maximální návštěvnost byla 450 lidí, a k ní došlo 9. srpna,“ poukázal na další údaj Jiří Hynek. V posledním srpnovém týdnu, kdy i v regionu panovaly letní až tropické teploty, chodilo na koupaliště v humpoleckém sportovní areálu dvě stě až tři sta lidí.

V Třebíči byla už od konce května otevřená venkovní část akvaparku Laguna, třebíčské koupaliště Polanka se však letos otevřelo až na konci června. „Provoz jsme z důvodu rozsáhlé rekonstrukce skokanského bazénu a dojezdu tobogánu zahájili až ke konci června,“ potvrdil ředitel Jiří Novák. Dodal, že první prázdninový víkend se vydařil i na Polance, to se návštěvnost dostala přes patnáct set lidí.