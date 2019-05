Brigádu na část letních měsíců v těchto dnech shání gymnazista Tomáš Beránek z Veselého Žďáru na Havlíčkobrodsku. „Jednu brigádu mám předběžně domluvenou v místních médiích. Potom bych chtěl ještě někam, protože budu mít po maturitě a upřímně řečeno se mi nechce trávit většinu prázdnin doma. Uvítal bych nějakou brigádu za pokladnou. Za prvé bych si vyzkoušel něco nového a za druhé jsou tam asi největší peníze, pokud mám brát do úvahy brigády čistě v Brodě,“ přemítal Tomáš Beránek.

Někteří studenti už začali letní brigády řešit s předstihem. Téměř jasný plán na nadcházející letní měsíce má tak například Ludmila Cimbůrková z Bořetína na Pelhřimovsku. „Po práci na letní prázdniny jsem začala koukat už v lednu. Hrozně moc jsem chtěla být průvodcem zámku nebo hradu, a to například na Kameni, v Kamenici nad Lipou, Chýnově nebo na Červené Lhotě. Jenže průvodce nemá příliš vysoký plat. Proto jsem se rozhodla pro servírku,“ prozradila studentka Ludmila Cimbůrková.

Dodala, že během celého léta tak bude pracovat buď v penzionu, nebo v restauraci. „V restauraci se mnou počítají. Ještě ale půjdu na pohovor do penzionu, kde hledali brigádníky přes inzerát. Když mě vezmou, tak tu první brigádu odřeknu,“ řekla Cimbůrková.

Práci na celé léto si mladá studentka z Pelhřimovska naplánovala kvůli vysněné cestě do Švédska. „Pravidelně jsem pracovala v penzionu u nás na vesnici a jinak jsem měla nárazové brigády na festivalech. Tohle léto bude první, kdy budu pracovat celé prázdniny v kuse,“ doplnila Ludmila Cimbůrková.

Šikovné pracanty, kteří zatím práci na léto nesehnali, rád zaměstná Václav Duben, který provozuje na různých místech Vysočiny zmrzlinové stánky. „Teď mám stánky se zmrzlinou obstarané a provoz mi na většině místech zajišťují důchodkyně. Až ale odstartuje ta pravá sezona, tak budou zapotřebí další pracovní síly. Nové brigádníky tedy stále sháním,“ vzkázal potencionálním zájemcům s tím, že na stáncích se zmrzlinou visí informační letáčky s kontaktem.

Strávit léto například u vody mohou brigádníci v Pelhřimově. Technické služby města Pelhřimova totiž nabízejí možnost letní brigády pro plavčíky v tamním plaveckém bazénu. „Brigádníky sháníme každým rokem. Řekl bych ale, že letos to jde trochu hůř, protože minulý rok někteří s touto brigádou skončili. Letos tedy musíme nabrat nové pomocníky,“ informoval Jaroslav Záběhlík z Technických služeb města Pelhřimova.

Podmínkou pro zmíněnou brigádu plavčíka je však věk minimálně 18 let a absolvování školení vodního dozoru. „Malý zájem o tuto brigádu je možná kvůli specifickému školení, které musí každý zájemce o tuto práci absolvovat,“ doplnil Záběhlík.

Nové mladé pracovníky na letní sezonu uvítá i Petr Hrdlička, ředitel a jednatel společnosti Outdoor center sídlící v Jihlavě. „Musíme mít určitý počet brigádníků, abychom mohli zajistit provoz v centru. Pokud se teď ale někdo přihlásí, tak budeme určitě rádi. Lidí, kteří chtějí pracovat, není nikdy dost,“ řekl Petr Hrdlička.

Prozradil také, že nouzi o brigádníky zatím v Centru outdoorových programů neměli. „I přes to, jaká je teď doba, si myslím, že jsme na tom dobře a nemůžeme si, co se týče počtu pomocníků, stěžovat. Zřejmě je to i tím, že nabízíme zajímavou práci v outdoor světě a také se snažíme naše pracovníky odměňovat a dále je vzdělávat,“ poznamenal Petr Hrdlička.