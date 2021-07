Orli ovšem nejsou jedinými ptačími obyvateli Mirošova. „Druhého května 1933 přilétl do vesnice párek čápů,“ stojí zapsáno v mirošovské kronice. Čapí hnízdění je s Mirošovem spjato už od dvacátých let minulého století a stalo se tak významnou událostí, že kronikářům stálo i za každoroční zápisy. „Čápi na komíně u Mirošova hnízdí každý rok a pravidelně tu vysedí i mláďata. Většinou dvě až čtyři,“ řekla starostka Mirošova Marcela Tomková.

Mirošov

* Počet obyvatel: 134

* První písemná zmínka: 1338

Kromě čápů v obci hnízdí i sovy a dravci. Například výr velký nebo již zmíněný orel mořský. „Pro ptáky je to tady úžasná lokalita. V nedalekém lomu hnízdí výr velký. A je tu také spousta poštolek. Vloni jsme měli to štěstí, že u nás zahnízdil i orel mořský. Dokonce se páru orlů podařilo i vysedět dvě mláďata,“ popsala mirošovský ptačí ráj Miroslava Havelková.

Osud orlí rodinky ale nekončil happyendem. „Samice orla byla otrávena návnadou na myši,“ potvrdila Miroslava Havelková.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkMirošovští také dodnes vzpomínají na „svého“ labuťáka Lojzu. Ten s nimi prožil deset krásných let. „Měl poraněné křídlo, takže putoval do záchranné stanice, kde ho ošetřili a vyléčili. Poté ho vrátili zpět. S námi už pak zůstal. Bydlel na vodní nádrži a místní ho tam chodili krmit,“ vysvětlila soužití mirošovských obyvatel s labutím samcem Marcela Tomková.

Soužití na dálku klapalo

Labuťákovi, který se od té doby stal stálým mirošovským „občanem“, začali říkat Lojza. „Partnerka za ním každým rokem přiletěla. Ta ovšem bydlela na rybníku za Mirošovem,“ poznamenala Marcela Tomková.

Soužití na dálku však labutím klapalo. „Lojza za ní chodil po silnici pěšky. Občas se kvůli němu musela zastavit doprava. Náklaďáky a osobáky stály a čekaly, až se Lojza dopraví za svou družkou,“ usmála se mirošovská starostka.

Ani tento příběh neměl bohužel dobrý konec. Chůze po silnici se Lojzovi stala osudnou. „Srazilo ho auto. Ale místní mu vystrojili pohřeb a postavili pomník, má ho v blízkosti své oblíbené vodní nádrže,“ uzavřela Marcela Tomková.

Obec se nachází v jedné z nejkrásnějších částí Českomoravské vysočiny. Vesnička je vzdálená patnáct kilometrů jižním směrem od Nového Města na Moravě, obklopena několika rybníky.

Tipy na výlet:



* Za návštěvu stojí zvonička na kopci a kříž v polích na severozápad od vesnice



* Něco málo přes jeden kilometr od vesnice se nachází zábavní areál Šikland, který nabízí hned několik samostatných areálů. Tím největším je Šiklův mlýn s westernovým městečkem, dále pak Motorsport military offroad areál a nakonec Strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce.