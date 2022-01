Kůrovec si na Vysočině vybírá svou daň: okolí cyklostezky se mění k nepoznání

/FOTO, VIDEO/ Býval to snad nejhezčí úsek cyklostezky z Jihlavy do Luk. Pár set metrů lesem, kde byl v létě chládek a na podzim bezvětří. To je ale minulostí.

Dřevorubci pracují i v mrazech a příjemný les u křižovatky pod Bradlem je nenávratně pryč. | Video: Deník/Martin Singr

Kousek od křižovatky pod Bradlem se totiž pustili do práce dřevorubci a mrazům navzdory les mizí před očima. V zimě pracovat v podstatě musí, protože v létě tudy jezdí cyklisté. Značka zákaz vjezdu ani zvuk motorových pil je nezastaví a dřevorubci nechtějí riskovat neštěstí. O tom, že cyklista prostě jede a je svým způsobem nebezpečnější než řidič auta, ví své i starosta Malého Beranova Martin Zach. Samozřejmě, ne všichni jsou takoví. „Já to nechápu. Když jsem viděl, že je v lese těžba a slyšel pily, tak jsem jel přes Bradlo a pak po silnici. Do kopce to byla makačka, ale přeci na sebe nenechám spadnout strom," kroutí hlavou Tomáš Havlíček, nadšený cyklista z Jihlavy. O tom, že je z lesa mýtina zatím plná popadaných stromů a větví, nevěděl. „To je velká škoda, měl jsem ten úsek rád. Hlavně když jsem se byl proběhnout, byla tam díky spadanému jehličí krásně měkká cesta. Ale i na kole se tam jelo krásně," vzpomíná. To vše je minulostí, kůrovcová kalamita si vybírá svou daň. Několik dřevorubců nyní zpracovává silné kmeny, které následně traktorem tahají ze svahu. Pár pomocníků při tom pálí klestí. Na jaře bude místo vypadat naprosto jinak, než jak ho cyklisté jezdící mezi krajským městem Vysočiny a Lukami nad Jihlavou jezdili. Škoda.