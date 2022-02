Nehoda školního autobusu u Puklic: za obecné ohrožení dostal řidič podmínku

Hygienici zaslali protokol pouze firmě. Kronospan se k němu může vyjádřit nebo vznést námitky. Po uplynutí lhůty pro podání námitek se výstupy dozví i radnice. Ta však již chystá další měření, na které dá sto padesát tisíc, a to bude na hygienicích nezávislé. Provede ho jiná akreditovaná společnost. Vyberou si ji členové spolku Ne prachu a hluku z dřevostavby – spolek za zdravou Jihlavu. Jinými slovy hlasití kritici hlučnosti dřevozpracujícího závodu.

„S měřením hluku další akreditovanou měřící společnosti nemá Kronospan problém,“ reagovala Silvie Soukalová z marketingového oddělení firmy. Podle ní se firma dlouhodobě snaží o co nejnižší hlukovou zátěž.

Srážku dvou aut v Jihlavě zavinil alkohol: řidič měl skoro dvě promile

Už v minulosti podstoupil Kronospan několik měření. Kámen úrazu však podle kritiků byl v tom, že firma o měření hluku věděla a noci pak byla výroba tišší než jindy. Další měření, jehož výsledky zatím přístupné veřejnosti nejsou, už mělo být neohlášené.

Kronospan v Jihlavě



- lidem vadí vedle emisí škodlivých látek také hlukovou



- měření však překročení hygienických limitů neodhalilo



- kritici firmy uznávají, že provoz je nyní tišší než dříve

Informace o měření hluku se od září loňského roku marně snaží získat i spolek Ne prachu a hluku z dřevostavby – spolek za zdravou Jihlavu. KHS i Zdravotní ústav mu odmítly informace poskytnout, což je podle místopředsedy spolku Libora Nováka nezákonné. Redakce má k dispozici text odvolání, které členové adresovali ministerstvu zdravotnictví.

Novák však zároveň uznal, že se situace v noci zlepšila. „Věříme, že je to důsledkem tlaku spolku a občanů města Jihlavy, pro které byl již noční hluk nesnesitelný. Nebáli se zasílat své stížnosti na orgány, které, dle jejich i našich názorů, nekonaly ve prospěch obyvatel města a přilehlých obcí,“ sdělil.

Hluk přitom není jediný problém. Spolek Arnika opakovaně zařazuje provozy Kronospan CR a Kronospan OSB mezi největší znečišťovatele, jde o vypouštění rakovinotvorných a mutagenních látek. „Jedná se o vypouštěné karcinogenní polutanty, svážení odpadového nábytku z celé Evropy k nám, do srdce Vysočiny, dopravní přetížení, prašnost, drancování podzemních vod,“ vyjmenoval Novák další negativa firmy.

Boj o primátorské křeslo: Piráti s Fórem Jihlava, Koubová chce být jedničkou

Společnost reagovala slovy, že je bezkonkurenční co do objemu zpracování dřeva. Emise formaldehydu, který je přirozenou součástí dřevní hmoty, s tím prý souvisí. „Filtr zachytí pětadevadesát procent částic, ale i těch pět procent může být několik tun. Je otázka, jestli je pět procent moc, nebo málo,“ prohlásil náměstek primátorky Vít Zeman. „Je to v limitech zákona, ale vadí to a musíme dělat ještě více,“ dodal.