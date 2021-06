Šéf konzervatoře v Brně: Byla to nádherná herečka, Popelku nám závidí celý svět

Asi nejvíce ji proslavila role v Popelce. V dalším filmu už Libuši Šafránkovou diváci neuvidí. Ve středu známá herečka zemřela. Bylo jí osmašedesát let. Dětství a mládí prožila ve Šlapanicích na Brněnsku, kde chodila do školy. „Je to jednoznačně nejpopulárnější osobnost Šlapanic. Udržovala kontakty se svým městem," řekla šlapanická starostka Michaela Trněná.

Slavná pohádka Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku je symbolem českých Vánoc | Foto: ČT

Ve Šlapanicích Šafránková zdědila domek po svých rodičích. „Kdysi se sem s manželem Josefem Abrhámem chystali na herecký důchod nastěhovat, ale domek zatím asi nebyl v takovém stavu, aby se dal celoročně obývat. Dokud žili její rodiče, jezdili sem častěji a pravidelněji. Byla v kontaktu se vzdálenější rodinou," zmínil pro Deník Rovnost šlapanický kronikář Josef Kopecký. Šafránková jezdila do Šlapanic také na srazy spolužáků. „Vím, že když měli šedesátiny, byla tady," sdělil Kopecký. Zemřela brněnská rodačka Libuše Šafránková. Oblíbené Popelce bylo 68 let Přečíst článek › Pravidelně jí posílal také výtisky šlapanického zpravodaje. „Poslední číslo v pátek, o dění ve městě věděla," doplnil kronikář. Na brněnské konzervatoři, kde Libuše Šafránková v sedmdesátých letech studovala, zavlál ve středu odpoledne černý prapor. Městem pro byznys na jižní Moravě jsou Šlapanice, uspěl i Hodonín a Slavkov Přečíst článek › Pietní vzpomínku tam filmové Popelce věnují ještě při večerním hereckém a pěveckém večírku studentů. „Je to velmi smutná zpráva. Dozvěděl jsem se ji před chvílí. Vyvěšujeme černý prapor. V podstatě umírá mládí nás všech. Libuše Šafránková byla nádherná herečka a Popelku nám závidí celý svět,“ řekl Rovnosti ve středu krátce po třetí hodině odpoledne ředitel konzervatoře Pavel Maňásek. Zpráva o úmrtí známé herečky rozesmutnila i Moniku Hamrlovou z Blažovic na Brněnsku. „ Občas jsem ji se sestrou ve Šlapanicích zahlédla. I pana Abrháma. Je mi moc líto, že takoví skvělí herci a lidé odcházejí,“ uvedla žena.