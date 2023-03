/VIDEO/ Někteří ji kritizují, jiní se nové budovy krajského úřadu v Jihlavě zastávají. Zaměstnanci kraje v nové budově E úřadují od začátku letošního roku. Budova stojí v ulici Ke Skalce v sousedství stávajícího krajského úřadu a její stavba vyšla na téměř 440 milionů korun. Lidé ji navštěvují například při vyřizování dotací. Své nové místo tam našli i pracovníci odborů, které byly rozmístěné různě po městě.

V nové budově se konají také různé semináře nebo jednání, tyto prostory jsou rovněž k pronájmu. Polovina z osmi zasedacích místností je vybavená videokonferenční technikou pro jednání online. Kapacita jedné je deset míst, další šest pojme osmnáct osob a největší čtyřiadvacet. Zajímavostí jsou názvy podle vrcholů Vysočiny.

Minulostí jsou papírové cedulky s informací, kdo zrovna zasedací místnost využívá, vše funguje elektronicky. „Místnost jde rezervovat na dálku nebo případně i na místě, pokud je volná. Pak je zřejmé, co se zrovna koná,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

V budově je zatím volné páté patro, které je oproti předchozím výrazně zkrácené, je tam také umístěná vzduchotechnika. „Zatím je tu osm volných míst a je to jediná rezerva, kterou nyní krajský úřad má,“ uvedla vedoucí personálního odboru a hospodářské správy Ivana Hanáková Kosourová s tím, že by se do těchto prostor mohla přesunout příspěvková organizace Vysočina Tourism.

V budově už sídlí Projektová kancelář Kraje Vysočina a také úředníci odborů školství, mládeže a sportu, kontroly, životního prostředí, regionálního rozvoje a oddělení ostatních správních činností. Budovy v Jihlavě, ve kterých tyto odbory donedávna sídlily, Kraj Vysočina prodá.

Veřejnost kritizovala, že si hejtmanství postavilo novou budovu, kterou teď potřebuje zaplnit zaměstnanci. To krajská mluvčí rezolutně popřela. „Nová budova neznamená, že se bude zaplňovat do posledního místa a budou se nabírat noví lidé,“ řekla Neuwirthová. Význam krajského úřadu někteří naopak vyzdvihují. „V době pandemie by republika bez krajů padla. To si veřejnost málo uvědomuje," připomněl například Zdeněk Sobotka z Jihlavy.

Budova E se skládá z pravé a levé části, které jsou zrcadlové, kanceláře jsou tam pro jednu až tři osoby. Na první pohled je zřejmé, že budova je hodně prosvětlená, oken je celkem tři sta padesát. Zajímavostí je i vybavení čtyř místností, ve kterých se uchovávají úřední spisy. Zaměstnankyně tam těžké regály budou ovládat pomocí volantů.

Nově funguje na hejtmanství i jídelna, donedávna využívali zaměstnanci úřadu bufet v budově A s kapacitou do čtyřiceti míst. Nyní je kapacita dvaašedesát míst a počítá se s tím, že se zaměstnanci na jednotlivých židlích během obědů prostřídají. Jídlo jim připravují studenti. „Studenti střední školy vaří v rámci praxe a jídlo se sem pak z ulice Karolíny Světlé doveze. Výdej může být až dvě stě jídel,“ popsala Hanáková Kosourová. A cena? Stovka za samotné hlavní jídlo, s polévkou oběd úředníky vyjde na 125 korun.

Pod budovou je parkoviště, kam se vejde čtyřicet aut úředníků, nechybí ani box pro jízdní kola. Sto šest dalších míst pak nabízí „elko“ za budovou, místa jsou i na zpevněné ploše za parkovištěm. „Plně jsme pro veřejnost zpřístupnili čtyřicet míst dříve vyhrazených pro Kraj Vysočina u VZP. Je to náhrada za zrušená místa v ulici Ke Skalce,“ informovala Neuwirthová.