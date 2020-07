Od úterního odpoledne je na Jihlavsku opět povinnost nosit roušku. Mimo jiné na všech místech, kde jsou osoby v kontaktu metr a půl a kratším. Návštěvníci koupaliště se však prý nemusí obávat.

„O čem se v nařízení nemluví, toho se to netýká. A koupaliště tam nejsou,“ ujistil z dovolené ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví na jihlavské hygieně Jiří Kos. Podle něj budou lidé sami od sebe dodržovat bezpečnou vzdálenost a nemá smysl situaci zbytečně komplikovat.

Veřejnost si klade otázku, do kdy budou roušky mimo jiné v MHD, v obchodech a na hromadných akcích povinné. Hygiena totiž uvádí, že do odvolání. „Neměl by to být návrat do doby ledové, kdy jsme tady měli epidemii. Je to krátkodobá záležitost, já věřím, že pokud budou nuly u nově nakažených, tak je to do čtrnácti dní pryč,“ je přesvědčen Kos.

Ve spojení s hygienou jsou denně i v Lukách nad Jihlavou. „Pokud bude lepší počasí, otevřeme. Jestli tedy nevyjde další nařízení,“ řekl v pondělí večer ke koupališti starosta Viktor Wölfl.

Stále si však pamatuje, jak zněl původní scénář z doby nouzového stavu. „V nařízení bylo, že v bufetu musí být lidé s rouškou, ale když se půjdou koupat, tak roušku mít nemusí. Kdo bude hlídat dítě, aby se neutopilo, a stát na břehu, ten roušku mít musí a kdo vleze do bazénu, ten jí mít nemusí,“ kroutí dodnes hlavou. „Jediné řešení je, aby na koupaliště nechodili ti, kterým není dobře,“ uzavřel.

Pokud by se nařízení zpřísnilo a bylo nutné nosit roušky i na koupališti, stálo by prý za zvážení koupání pro letošek ukončit. Místostarostka Lada Salátová se i přesto už nyní bojí zkažené sezóny, protože starší lidé se budou po potvrzení koronaviru v Lukách bát jít do bazénu. O tom, že často prší a koupaliště je stejně zavřené, radši ani nemluvě.

S nařízením se v úterý podrobně seznamoval i starosta Třeště Vladislav Hynk a to nejen z důvodu přírodního koupaliště Malvíny. „Neuvažuji o tom, že bychom zavřeli,“ řekl však rozhodně. „Lidé musí být daleko od sebe, ale my máme koupaliště velké,“ uvedl starosta a dodal, že podle něj nakonec zdravý rozum zvítězí.