Za přísných hygienických podmínek. Tak zasedalo v pondělí 20. dubna poprvé v době vyhlášení mimořádného opatření kvůli koronaviru zastupitelstvo v Havlíčkově Brodě. „Chtěli jsme dodržet všechna hygienická opatření,“ zdůraznil starosta Jan Tecl. Proto zastupitelé zasedali výjimečně ve velkém sále Staré radnice. Každý zastupitel dostal vlastní stůl v bezpečné vzdálenosti od ostatních a svou lahev dezinfekce. Stojan s dezinfekcí vítal každého i při vstupu do sálu. „Na jednu stranu je to pohodlí, ale když chcete něco probrat s kolegou, je to už horší,“ konstatoval zastupitel Milan Plodík. Účastnit jednání se mohla i veřejnost, ovšem také za přísných podmínek.

„Zasedání na Staré radnici je veřejné. Zastupitelé, veřejnost i další osoby musí mít roušky. Členové zastupitelstva a další osoby včetně veřejnosti musí striktně dodržovat rozestupy 2 metry. Vzhledem k opatřením jsou v sále pouze 4 místa pro veřejnost,“ popsala podmínky jednání před zasedáním zastupitelů mluvčí městského úřadu v Havlíčkově Brodě Alena Doležalová. Radní nechali navíc do přísálí Staré radnice instalovat velkoplošnou obrazovku. Tam mohlo v přímém přenosu sledovat jednání asi 8 lidí, ale i ti museli mezi sebou udržet vzdálenost dva metry. Celé jednání mohla veřejnost sledovat v přímém přenosu na internetu.

Zasedání v sokolovně i na fotbalovém hřišti

Ne každá obecní samospráva na Vysočině má ale k dispozici velkou a prostornou zasedací místnost, kde by mohli zastupitelé jednat podle nařízených hygienických opatření a drahou techniku. Hlavně v malých vesnicích je to problém. Jednání zastupitelů se odkládá, pokud je to možné, až na příznivější dobu. Schůzuje se v náhradních prostorách, třeba v sokolovně, v některých případech přijde vhod i fotbalové hřiště.

Třeba v Koberovicích na Pelhřimovsku se starosta Petr Pospíchal rozhodl spolehnout na techniku. „Každý má dneska chytrý telefon,“ konstatoval starosta. V Martínkově na Třebíčsku se zastupitelé scházejí v sokolovně, místo na úřadě, aby dodrželi potřebné rozestupy.

V Dolním Městě na Havlíčkobrodsku stihli svolat zastupitelstvo ještě před vyhlášením mimořádných opatření. Další jednání chystají na květen. „Uvidíme, jaká bude v té době situace. Můžeme svolat zastupitelstvo do zasedačky na úřadě a nebo, podle doporučení Ministerstva vnitra, zasedat ve venkovních prostorách. To by byla v našem případě terasa na fotbalovém hřišti. Jestli bude v té době teplo, tak jednaní venku na čerstvém vzduchu by nebylo špatné,“ poznamenal starosta obce Pavel Chlád.

Mysletice jsou malá obec v okrese Telč. Jak sdělila starostka Jitka Krejčová, zatím má obecní zastupitelstvo období klidu. „Bezpečnostní hygienická opatření nám dělají problémy ve všech směrech. Jsme malá vesnice, takže nemáme vhodné prostory, kde by zastupitelstvo mohlo zasedat v rozestupu. Řešením by bylo třeba fotbalové hřiště,“ povzdechla si starostka Jitka Krejčová.

Čekají na lepší časy

V malé obci Rybné u Jamného na Jihlavsku zatím zastupitelé ještě nezasedali. Problém je podle starosty Josefa Vacka stejný jako ve většině malých vesnic. Nemají dostatečně velké prostory, kde by mohli zastupitelé „bezpečně“ zasedat. „Takže zatím čekáme, jak se situace bude vyvíjet dál. Kdybychom museli něco výjimečně rychle řešit, tak bychom zasedali asi někde venku,“ podotkl starosta Vacek.

Podobně malá obec, podobné problémy. To je vesnice Ostašov na Třebíčsku, kde žije něco přes 130 obyvatel. „Zastupitelstvo jsme stihli ještě počátkem března, takže teď čekáme na vývoj situace,“ vysvětlil starosta Jiří Procházka. V květnu by se ale zastupitelé měli opět sejít. „Bude se jednat o finančních otázkách. Jak bude to zasedání vypadat, záleží na tom, kolik přijde lidí z vesnice. Většinou jich chodí tak deset. V takovém případě by stačil náš kulturní dům. V případě většího zájmu by to byla pergola na sportovním hřišti,“ dodal starosta. Jak podotkl, nejsou on ani jeho kolegové v zastupitelstvu, natož obyvatelé Ostašova specialisté na počítačovou techniku aby se v obci pořádali videokonference.

Jak se daří uspořádat zasedání zastupitelstva v malé vesnici za stížených podmínek reagoval Pavel Blažek starosta obce Podolí na Žďársku následovně: „K tomu se nebudu vyjadřovat.“ Podobně malá je obec Lhotka, kde podle starostky Jaroslavy Kabelkové s dodržením hygienických a bezpečnostních opatření problém nemají. „Obyvatelé Lhotky na zasedání většinou nechodí. Teď v době karantény už vůbec ne. Nás zastupitelů je jenom sedm, takže prostory kde zasedáme nám úplně stačí,“ vysvětlila starostka Kabelková.