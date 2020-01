„Rizikové osoby jsou obecně vzato ty, které mají cestovatelskou anamnézu související s pobytem v jihovýchodní Asií. To znamená, že se vrátily z této části světa a pociťují zdravotní problémy,“ řekla Štěpánková. Pokud už někdo přicestuje ze zmíněné oblasti a necítí se dobře, má příznaky podobné chřipce, je nutné, aby se vypravil rovnou na nejbližší infekční oddělení. V Kraji Vysočina jsou kromě Pelhřimova ve všech zbývajících krajských nemocnicích, tedy v Jihlavě, Třebíči, v Novém Městě na Moravě i v Havlíčkově Brodě.

Ne obvodní lékař, ale rovnou infekční oddělení

„Naprosto zásadní je, aby nešel k obvodnímu lékaři, do nějaké specializované ambulance nebo na urgentní příjem do čekáren plných dalších osob, které by případně mohl nakazit,“ zdůraznila Štěpánková.

Na infekčním oddělení si takového pacienta převezme proškolený personál. „Umístí ho na samostatný pokoj, odebere mu po konzultaci s námi vzorky biologického materiálu a pošle je do Národní referenční laboratoře. Čekání na výsledky trvá přibližně 12 – 24 hodin,“ popsala následný postup jihlavská epidemioložka.

Pokud se nákaza prokáže, zůstává pacient do vyléčení na infekčním oddělení v izolaci.

„Když cestovatel potřebuje konzultaci, může se telefonicky obrátit na jakéhokoliv epidemiologa v Kraji Vysočina“ řekla Štěpánková.

Nanoroušky

Kdo se chce preventivně zásobit vhodnou rouškou, má momentálně na Vysočině smůlu. Lidé je vykoupili. „Roušky v lékárnách nejsou. A upozorňuji, že vhodnou ochranu poskytují pouze takzvané nanoroušky, které dokážou zamezit průniku velmi malých částic, což jsou právě viry,“ dodala Štěpánková s tím, že doporučuje dát si například u tohoto zboží na internetu takzvaného hlídacího psa, který ihned informuje, když se roušky objeví na skladě. Dále zákazníkům nezbývá než obrátit se na lékárny či jiné prodejce a pravidelně se dotazovat.