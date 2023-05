/FOTO/ Buďte všímaví a opatrní. To ve stručnosti radí policie majitelům chat na Vysočině. Zloději si chatové oblasti totiž často berou na mušku právě kvůli špatnému a nedbalému zabezpečení objektů. Na preventivní náhodné kontroly se nyní zaměřili policisté v celém kraji.

Policejní psovodi při kontrolách v chatových oblastech na Vysočině. Foto: poskytla PČŘ

Škody na majetku tvoří podle policie více jak padesát procent celkové kriminality na Vysočině. “S ohledem na tuto skutečnost policisté procházejí i chatové oblasti. Preventisté společně s psovody kontrolují hlavně správné zabezpečení rekreačních objektů,“ uvedl policista Martin Hron.

Policie majitelům chat také radí, jak předejít tomu, aby se do jejich objektu dostal nezvaný host. “Pečlivě zajistěte okna a u oken zavírejte okenice, v případě dlouhodobé nepřítomnosti si odvezte cenné věci, buďte všímaví k okolním rekreačním objektům, od chat ukliďte žebříky a ostatní věci, které by pachatel mohl využít při vniknutí do objektu,“ vyjmenoval příklady Hron.

Zdroj: Youtube

Další možností jak uchránit svůj majetek v chatových oblastech je podle policie pořízení elektronického zabezpečovacího systému. Důležité také je, aby lidé o chatách neprozrazovali zbytečně mnoho například na sociálních sítích.