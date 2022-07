Pak je tu ale ještě spousta dalších koupališť, jsou menší, ale neméně osvěžující. Namátkou lze jmenovat před pár lety modernizované koupaliště v Lukách nad Jihlavou, biotopy v Třešti či v Jemnici, havlíčkobrodské koupaliště s trampolínami nebo to v Moravských Budějovicích s minigolfem. Nebo třebíčskou Polanku s oceněnými říčními lázněmi.

A potom jsou tu rybníky, případně různé menší nádrže v menších obcích. Vstupné se tam neplatí, často se o nich člověk nedočte ani v turistických průvodcích, ale potká se tam celá vesnice. A jsou spokojení, děti se tam vyřádí jako v aquaparku a ani k tomu nepotřebují skluzavky nebo vodotrysk. Jednu takovou plochu budou nově mít ve Ždírci na Jihlavsku nebo ve Vojetíně na Žďársku.

Určitě stojí za zvážení, jestli v létě aspoň jednou nezkusit místo do nerezové vany na koupaliště vyrazit do přírody. Člověk tam sice může být po kotníky v blátě, než začne plavat, ale ono to má něco do sebe.