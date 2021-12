Ono totiž krotit vůz na zasněžené silnici není nic snadného ani za zimních pneumatikách, o letních nemluvě. Zodpovědní řidiči proto přezují na konci října sami, případně v tu dobu dovezou auto do pneuservisu, a nemusí nic řešit. Jak ale tak pozoruji, nebývá to pravidlem.

Vzpomínám si na minulou zimu, kdy jsem s prvním sněhem u jednoho pneuservisu viděl stát celou kolonu dodávek jisté doručovací služby. Nechápu, na co ta firma čekala – výskyt více dodávek totiž nenasvědčuje tomu, že by šlo o ledabylost jednoho kurýra. Lukáš Číhal z jihlavského Servisu Husták přitom odhaduje, že kdo jezdí hodně, ten si nemůže dovolit dostat se do nějakých patálií a přezuje včas.

Možná za letní kola na mnoha autech může hektická předvánoční doba. A je to paradox – ti, co si dříve nenašli deset minut čas, si teď počkají klidně i několik hodin. A „nadšení“ z toho jsou jistě i mechanici, kteří se nezastaví. O práci od osmi ráno do pěti večer i déle bez jídla a bez záchodu mluví například Pavel Bartes z třebíčského Pneuservisu Pája.

V úterý se nezastavili ani policisté, nehody po celé Vysočině se počítaly na desítky. Potěšitelné je, že letní pneumatiky zjistili pouze v ojedinělých případech.