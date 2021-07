Potřeboval jsem jet do Telče. Vědom si řady pastí v podobě uzavírek na trase jsem před vyjetím nahlédl do on-line mapy. Jihlava – Stonařov – Pavlov a pak přes nějaké vesničky – v pohodě, to zvládnu, řekl jsem si a vyrazil.

Martin Singr | Foto: Deník / Martin Singr

Můj plán se mi tak zalíbil, že jsem ve Stonařově přehlédl oranžovou značku s nápisem Telč ukazující rovně a odbočil. Dobrodružství začalo. Pavlov je rozkopaný, s tím jsem počítal. Ale už ne s tím, že přejedu tu správnou odbočku a dojdu do Třeště. Tam jsem se mohl tak akorát otočit, kope se totiž i v Hodicích, které jsou na trase do Telče. Jel jsem tedy po stejné silnici kus zpět, jen odbočil na Panenskou Rozsičku. Z Hodic pak už vedla známá cesta do Telče. Jenže ouha. Na příjezdu se buduje kruhový objezd. Došlo mi, že jsem měl do mapy zadat, že se chci dostat do centra. No nic, uznal jsem prohru, nechal auto na kraji města a došel do centra pěšky.