Uplynulo deset let a historie se opakuje. Ne tak doslova, oběd zatím stojí stejně v jedenáct dopoledne i v jednu po poledni. Ale co roste doslova před očima, to jsou ceny benzínu a nafty. Člověk přijede na pumpu a než stačí začít tankovat, už má litr třeba i o tři koruny dražší. Lidé se houfně sjíždějí k nejlevnějším benzinkám, které jsou v krajském městě. U Tank Ono, Primu a Tesca jsou kolony tak dlouhé, že někdy musí řídit provoz policisté. Motoristé tam tankují nejen plné nádrže, ale vozí si i kanystry a všelijaké další nádoby. A to dál šroubuje cenu nahoru, to je jednoduchý zákon poptávky a nabídky. Stačí vzpomenout na jaro 2020, kdy lidé přestali jezdit a ceny pohonných hmot letěly dolů.

Samozřejmě, i já mám auto. Ani mě se nelíbí, že budu příště u benzinky platit možná i padesát korun za litr. Ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že dříve byl benzin až moc levný. Třeba v roce 2001 stál litr Naturalu 95 skoro třicet korun. Průměrná mzda ale tehdy nebyla ani čtrnáct a půl tisíce. Ta nyní atakuje hranici osmatřiceti tisíc. Jednoduchým výpočtem se dá dojít k tomu, že bychom nyní měli platit zhruba osmasedmdesát korun za litr. A to, myslím, zatím nehrozí.