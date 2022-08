Je to ve své podstatě logická nabídka. Kdo přijel do Třeště parní lokomotivou, mohl navštívit tamní biotop Malvíny zadarmo.

Vtip je v tom, že na takové nabídce nikdo neprodělá. Přespolní se tak dozví o tom, že se mohou v Třešti vykoupat a jsou rádi, že mají vstup gratis. Pár lidí se určitě sveze tím vlakem. Ani koupaliště na tom neprodělá, návštěvníci tam totiž nějakou korunu utratí, ať už za zmrzlinu, za něco k pití nebo k snědku.

Podobně nabízí Stanislav Bernard v Humpolci malé pivo každému, kdo si koupí a označí dospěláckou vstupenku na rozhlednu vybudovanou kolem pivovarského komína. Opět jde o to, že si potom lidé s chutí zajdou „na jedno“ zdarma, přičemž „objeví“ reprezentativní pivnici a třeba u toho jednoho nezůstane. A jistě by se podobných případů našlo jen na Vysočině i více.

Napadají mě ale ještě další možnosti. Co takhle lístek ze zoo platící i jako jízdenka na MHD v den návštěvy? Řada turistů by se třeba po návštěvě zoologické ještě projela po městě a třeba i někde vystoupila, dala si jídlo a tak dále. Nebo vstup na loucké koupaliště gratis pro ty, kteří účtenkou prokáží, že si dali oběd v Lukách, třeba ve známé Kolničce? Vymyslet se toho dá spousta, jen jde o to se domluvit.