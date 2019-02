Knyk – Byli to tři kamarádi, Matěj Marek z Rozňáku, Petr Ježek z Knyku a Filip Lančarič z Havlíčkova Brodu, kteří na sklonku loňského roku objevili olejovou skvrnu na přítoku Štičího potoka nedaleko Knyku a přivolali hasiče a policii.

Kamarádi. Nebýt Filipa, Petra a Matěje (z pohledu zleva), mohla ekologická havárie u Knyku přerůst do gigantických rozměrů. Chlapci pohotově zavolali hasiče a policii. | Foto: Deník/Jaromír Kulhánek

Díky nim tak byla zaznamenána a posléze i podchycena rozsáhlá ekologická havárie, kterou způsobili zloději nafty navrtáním naftovodu společnosti Čepro.

„V lese jsme chtěli tábořit a když jsme šli k potoku pro vodu, překvapil nás silný zápach a všimli jsme si olejových skvrn na hladině. Nejprve jsem volal mámě a pak hned hasičům. Prvně jsme si mysleli, že jen někdo něco do potoka vylil," zavzpomínal Matěj.

Chlapci čekali na místě až do příjezdu hasičů. „Museli jsme je navigovat, je to tam v lese dost nepřehledné. Matěj jim šel naproti, na cestu k chatkám. No a pak jsme jim ještě chvíli pomáhali a policii všechno znovu řekli," přidali se Petr s Filipem.

Trojici „táborníků" včera v Knyku poděkoval i generální ředitel Čepra Jan Duspěva. Předal jim dárkové poukazy a spací pytle. „Zachovali se skvěle," pochválil je Duspěva.