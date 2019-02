Vysočina – Radek Helekal hledá svého klokana Kukiho už tři měsíce. V květnu mu utekl z oploceného prostoru u jeho farmy v Mohelnici na Olomoucku, což je asi 130 kilometrů od krajského města. Autem trvá cesta něco málo přes dvě hodiny. Koncem minulého týdne se klokan objevil v Jihlavě u krematoria, o víkendu ho zase lidé viděli v Hybrálci.

Takto vypadá klokan Kuki, který utekl chovateli až z Mohelnice. Objevil se v minulých dnech poblíž Jihlavy. | Foto: archiv Radka Helekala

„Určitě je to on. Poznal jsem ho v pondělní reportáži na televizi Nova, dlouhou dobu už o něm nic nevíme, ale teď svitla naděje. Jenže reportáž se točila už v pátek, ale zveřejněna byla až v pondělí. Od té doby může být zase o nějaký kus dále,“ uvedl majitel Kukiho Radek Helekal.



O tom, že se v prostoru urnového háje poblíž krematoria v Jihlavě – Lesnově klokan pohybuje, informovaly Služby města Jihlavy (SMJ), které prostor spravují. „Nás na to upozornili návštěvníci urnového háje. Byl tam několik dní, potom se prý přesunul do Hybrálce. Místní myslivci už dostali upozornění, aby po něm nestříleli,“ uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

U krematoria ho zachytily kamery v pátek. O den později už byl v sousedním Hybrálci, což je necelé tři kilometry od krematoria. „V sobotu ráno tu byl spatřen místním občanem kolem půl deváté,“ přiznal starosta Hybrálce Antonín Pokorný. Poté jeho stopa končí.



Klokan dokáže v těchto podmínkách snadno přežít. Potravy má dostatek. „Je to býložravec, nyní má dostatek větviček a listí, takže v pohodě přežívá. Horší to bude, až přijde zima, ale doufám, že se nám ho do té doby podaří chytit,“ popsal Helekal. Ten proto žádá lidi, kteří ho zahlédnou, aby mu dali neprodleně vědět na jeho telefonním čísle 604 719 306 či na facebookovém profilu.



Klokana si domů přivezl z děčínské zoologické zahrady, nejprve ho měl v ohradě s ovcemi, ale poté ho měl v samostatném výběhu. „Bylo mi řečeno, že jeden a půl metrové oplocení bude stačit, ale jak je vidět, tak nestačilo a klokan utekl,“ dodal chovatel.

Ten je připraven v případě, že mu někdo zavolá aktuální informaci o pohybu klokana, okamžitě na místo vyjet. „Jsem domluvený s veterinářkou, nejprve bychom ho zkusili nalákat na piškot, to vždy zabíralo a teprve v krajním případě bychom se ho pokusili uspat,“ uzavřel Helekal.