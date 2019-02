Pelhřimovsko – V horkých dnech, jako byly ty právě uplynulé, bývá klimatizace nedoceněným společníkem v automobilech i v pracovním prostředí, ale stále je třeba počítat se zdravotními riziky spojenými s jejím nesprávným používáním.

Mluvila o nich lékařka z pelhřimovské nemocnice.

„Klimatizace je určitě dobrá věc, ale člověk by měl v klimatizovaném prostoru, kde by neměla být příliš nízká teplota, pobývat spíše omezenou dobu. Pokud nejsou tyto podmínky dodržovány, mohou z toho vzniknout například katary dýchacích cest či záněty průdušek i záněty plic. Se zdravotními obtížemi se někdy lidé vracejí z cest do zámoří, kam jedou klimatizovaným autobusem," zmínila vedoucí lékařka oddělení pneumologie Eva Dosedělová.

S klimatizací se lze setkat například v bankách, kde zajišťuje lepší komfort nejen zaměstnancům, ale také klientům. „Samozřejmě ji tu máme a jsme s ní spokojení. Teplota se ale musí rozumně nastavit, aby nebyla o moc nižší než venku. Doporučuje se maximální rozdíl kolem sedmi stupňů," sdělila vedoucí pelhřimovské pobočky ne-jmenované bankovní společnosti.

Vyjít ven je šok

O své zkušenosti s klimatizací se podělila i Martina Dvořáková, která si jako brigádnice přivydělává v humpoleckém Penny Marketu. „Vylézt v horkých dnech z klimatizovaného obchodu ven je trochu šok. Když vejdu dovnitř, spustí se mi někdy trochu rýma a být v klimatizované místnosti celý den nemusí být příjemné, ale že bych z toho vyloženě nastydla, to se mi nestalo," svěřila se Martina Dvořáková.

Nastanou-li vedra, málokdo si bez klimatizace dovede představit jízdu autem. „Jako součást vybavení automobilů je velmi žádaná. Dokonce, i pokud si někdo pořizuje ojetý automobil, preferuje s klimatizací. Zájem je o ni, i přestože se stále diskutuje o jejích dopadech na zdraví. Řidiči by klimatizaci měli využívat v rozumné míře. Maximální rozdíl mezi teplotou venku a v autě by neměl přesáhnout pět stupňů Celsia," uvedla zaměstnankyně pelhřimovského autosalonu Auto Racek Lenka Kamírová.

Pro dálkové linky

Ani autobusy nezůstávají pozadu. „V současné době provozuje koncern Icom Transport osm set autobusů, z čehož je šestapadesát s klimatizací. Autobusy vybavené klimatizací se většinou využívají pro dálkové linky. Na spojích, kde jsou časté zastávky a dochází k pravidelnému otevírání dveří a dlouhým nástupům cestujících, se efekt klimatizace snižuje," sdělil personální ředitel společnosti Icom Transport Petr Palovčík a dodal, že pořizovací cena autobusů s klimatizací je řádově o 10 tisíc euro vyšší než cena autobusu bez klimatizace. Dovybavení starších autobusů klimatizací je podle jeho slov technicky takřka nereálné.

„U autobusů provozovaných koncernem Icom Transport dochází k pravidelné kontrole klimatizací jednou ročně. Cena periodické kontroly v servisech se pohybuje do pěti tisíc za klimatizaci," doplnil Palovčík.

Extrémní horka představují problém

Klimatizovaná je i značná část pelhřimovské nemocnice. „Kompletně je klimatizovaný pavilon akutní medicíny, dílčí klimatizace jsou pak i jinde. V těchto extrémních horkách je však těžké vše uchladit, zařízení funguje na hranici výkonnosti. Je proto nutné mu věnovat pozornost a řešit nastalé problémy," upozornil na potíže spojené s vedry náměstek hospodářsko-technické správy Tomáš Koubek s tím, že je to nákladné zařízení nejen pořizovací hodnotou, ale kvůli obrovské spotřebě elektřiny i provozem.