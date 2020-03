V Pacově se kino ze šedesátých let dvacátého století proměnilo na komunitní centrum. Otevřené je od poloviny února. Z bývalého kinosálu se stal sál koncertní a divadelní, správa centra má ve svých plánech i filmové projekce, ale ty už nebudou hlavní programovou náplní.

Kino v Kamenici nad Lipou je už nejméně tři roky zavřené. | Foto: Archiv Deníku

Podobně jako v Pacově by chtěli kino, které dosloužilo, přebudovat a využívat v Kamenici nad Lipou. Tam vznikl biograf po druhé světové válce z bývalé zámecké sýpky. Nejméně tři roky ale zůstává zavřený. Projekt na přeměnu je připravený, v komunitním centru se po rekonstrukci počítá i s filmovými projekcemi. Lidé se začínají do kin vracet, to by mělo platit i pro Kamenici nad Lipou. „Se sálem pro tři sta diváků se ale už určitě nepočítá,“ řekl k budoucnosti objektu vedoucí Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou Petr Pech.